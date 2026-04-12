Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?

Betül Bedel (Çiftlikler Yeni Bölgesi-Girne)

“Kıbrıs sorunu yüzde yüz çözülür mü bilmem ama karşılıklı Güven Yaratıcı Önlemler adı altında bazı maddelerde anlaşmalar uzlaşılar olacaktır elbet. Ülkede güvendiğim kurumlar, Girne Belediyesi, Diyalog Medya ve basınımızdır. Kişilerde de Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a güveniyorum.”

Osman Korkmaz (Derince Köyü-Yenierenköy)

“Kıbrıs’ta bir sorun yok ki çözülsün, biz bize yeteriz. Ülkede güvendiğim kurumlar Erenköy-Karpaz Belediyesi, Güvenlik Kuvvetleri ve Sivil Savunmadır. Kişilerde ise Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Fikri Aksüt (Kurtuluş Köyü-İskele)

“Rumlar bizi istemez zorla mı isteyecekler onların uzlaşmaz tutumu nedeniyle umudum yoktur. Ülkede güvendiğim kurumlar İskele Belediyesi, Polis ve Sivil Savunmadır. Bu kurumların başındaki şu isimlere de güvenirim: İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban.”

Süleyman Çebi (Polatpaşa-Dipkarpaz)

“50 senedir çözülmedi bu saatten sonra da çözüleceğine inanmıyorum umudum kalmadı ama keşke çözülse… Ülkede güvendiğim kurumlar Erenköy-Karpaz Belediyesi, Güvenlik Kuvvetleri ve Sivil Savunmadır. Kişilerde ise Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Ahmet Pelit (Girne-Karşıyaka-Lapta)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. En çok güvendiğim kurumlar Polisimiz, Sivil Savunma ve Askerimizdir. En çok güvendiğim isimler arasında ise Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü vardır.”

Ahmet Halitoğlu (Değirmenlik Mehmetçik)

“Sivil Savunmaya, Diyalog Gazetesi’ne ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na güveniyorum. Kişilerde ise; Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç’a güveniyorum.”

Cemal Yabaner (Güzelyurt-Yukarı Bostancı)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. En çok güvendiğim kurumlar Polisimiz, Sivil Savunma ve Askerimizdir. En çok güvendiğim isimler arasında ise Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü vardır.”

Emine Davutoğlu (Lefkoşa-Metehan Mah.)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. En çok güvendiğim kurumlar Polisimiz, Yargı ve Askerimizdir. En çok güvendiğim isimler arasında ise Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü vardır.”

Halil Yenigün (İskele-Sınırüstü)

“Kıbrıs sorununun çözümü böyle geldi böylede aynı şekilde devam eder… En çok güvendiğim kurumlar Polisimiz, Askerimiz ve Cumhurbaşkanlığı’dır. En çok güvendiğim isimler arasında ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü vardır.”

Bülent Şengül (Paşaköy- Kurudere)

“Kıbrıs sorununun çözümü bence savaşın gidişatına bağlıdır. … En çok güvendiğim kurumlar Askerimiz, Sivil Toplum Örgütleri ve Muhtarlar Birliği’dir. En çok güvendiğim isimler arasında ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz’dır.”

Ali Sarı (Arabahmet)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inancım yoktur. Öyle bir şey olmaz. Çok denendi ama başarılmadı. Yolumuza devam edeceğiz.

KKTC’de en fazla güvendiğim kurumlar arasında Asker, Polis ve Diyalog Medya vardır. Bu kurumlarımız halka güven verici kurumlardır.

En güvenilir isimler ise ilk sırada Diyalog TV ve gazetesi sorumlusu Reşat Akar, Polis Genel Müdürümüz Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız Tümgeneral İlker Görgülü gelir.”

Nesrin Güvener (Lefkoşa- Kızılay Mahallesi)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanıyorum ve çözülmesini de istiyorum.

En güvenilir kurumlar bana göre Askerimiz, Sivil Savunma ve Sağlık sistemlerimizdir.”