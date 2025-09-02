En doğal yöntem

Rum Tarım Bakanlığı, Limasol’un dağlık bölgelerinde çıkan büyük orman yangınlarının ardından, İspanya’nın Katalonya bölgesinde uygulanan “seçici otlatma” yöntemini Dillirga bölgesinde pilot uygulama olarak başlattı.

Tarım Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü Makis Antoniadis, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide, kırsal alanların terk edilmesi ve hayvan otlatma sıklığının azalması nedeniyle bölgelerde biriken yanıcı malzemelerin yangın riskini artırdığını vurguladı. Antoniadis, özellikle orman arazilerine yakın bölgelerde bu durumun yangının ormana yayılmasında ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Pilot uygulama, Pirgo-Dillirga hattındaki iki bölgede Tarım Dairesi ve Orman Dairesi iş birliği ile başlatıldı. Projede keçi sürüleri için uygun otlatma alanları belirlendi ve keçilerin hareketleri GPS tasmalarıyla izlenecek. Uygulamanın amacı, otlatma yoluyla yanıcı madde miktarının azaltılmasını teknoloji yardımıyla ve yerinde gözlemlerle değerlendirmek.

Antoniadis, pilot uygulamanın 2026 sonuna kadar süreceğini ve sürecin sonunda elde edilecek verilerle Solya hattındaki diğer iki-üç bölgeye genişletilmesinin planlandığını aktardı. Proje kapsamında ayrıca, kısa dönem konaklamalı hafif hayvan altyapıları ve su temin noktaları oluşturulacak.

Başarılı olması halinde programın 2027 yılında Güney Kıbrıs’ın yeni Stratejik Planına dahil edileceğini belirten Antoniadis, uygulamanın kırsal alanların terk edilmesini önlemeyi, yerel toplumu canlandırmayı ve yangın riskini azaltmayı hedeflediğini söyledi.

