Yardımlar kesildi

Afganistan'da büyük yıkım yaratan 6 şiddetindeki depremde bin 400'den fazla kişi öldü. Batı'nın yar-dımları kestiği ülkede insani kriz derinleşirken, Afgan kadınlar depremde de geri plana atılıyor.

Afganistan 6 şiddetindeki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Taliban hükümetine göre en az 1.411 kişinin öldüğü, 3 bin 124 kişinin yaralandığı Celalabad depre-minde, yaklaşık 8 bin ev yıkıldı.

Birleşmiş Milletler ve Taliban hükümetine göre başkent Kabil'de de güçlü artçılar yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (USGS) göre yaklaşık 500 bin kişi, sarsıntıyı güçlü şekilde hissetti. Zayıf inşa edilmiş yapılarda, önemli ölçüde hasar oluştu.

Depremin gece meydana gelmesi nedeniyle insanların çoğu sarsıntıdan kaçamadı. Taliban yetkililerine göre Kunar ve Nurgül bölgeleri, en kötü etkilenen yerler oldu.

Afganistan'daki Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tahmini olarak 12 bin kişinin depremden doğrudan etki-lendi. ABC News'e konuşan Taliban yetkilisi Şah Mahmud, Nangahar bölgesinde de enkaz altında ka-lanların olduğundan endişe ettiklerini söyledi.

Şiddetli yağış, toprak kayması ve hasarlı yollar, depremden en kötü etkilenen dağlık bölgelerdeki kur-tarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Taliban 2021 yılında Afganistan'da yönetimi ele geçirdiğinden beri ülkede ciddi boyutta insani kriz ya-şanıyor.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın yardım programlarını durdurması, açlık ve yoksulluğu kötüleştirdi. Dünya Gıda Programı da Afganlara yardım ulaştıramıyor.

Ancak Reuters haber ajansına konuşan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İngiltere’nin dep-rem mağdurları için bir milyon sterlinlik yardım açıkladığını, Hindistan'ın da bin aile çadırı ve 15 ton gıda yardımı ulaştırdığını duyurdu. Bir diğer yardım teklifi Çin'den geldi.



