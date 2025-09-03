‘Hakkımızı söke söke alacağım’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini koruma ve karar alma süreçlerinde payını kararlılıkla alma hedefinde olduklarını vurguladı. Erhürman,“Egemenlik payımızı söke söke alma peşindeyim” dedi.

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Erhürman, “Ben 19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanıyım. 19 Ekim’den sonra tarafsız bir insan olacağım. O tarafsızlığı çok önemsiyorum. Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini biliyorum. Anayasa bu görevi Cumhurbaşkanına yüklüyor, bu yüzden şu an erken seçim konuşmayı doğru bulmuyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanının, iç ve dış siyasette toplum liderliği ve diyalog yürütme yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Erhürman, son beş yılın siyasi ve müzakere açısından kayıp olduğunu savundu.

“Bugüne kadar dört Cumhurbaşkanımızın hiçbiri, Türkiye ile istişare etmeksizin müzakere süreci yü-rütmedi” diyen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC ilişkilerinin, başka devletlerle olan ilişkilere benzemediğine dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin aynı zamanda garantör devlet olduğunu hatırlatan Erhürman, “Müzakere süreçleri her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile paralel yürüdü, bugüne kadar böyle olduğu gibi bundan sonra da böyle devam edecektir” dedi.

Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin konuyla ilgili ağzından çıkan tek şeyin, “Ersin Tatar’ın politikasını destekliyorum” olduğunu belirten Tufan Erhürman, Ersin Tatar’ın sürekli “egemenlikten” bahsettiğini ifade etti ve şunları söyledi:

“Sayın Tatar egemenlikten bahsediyor ama Kıbrıs Türk halkının egemenliğini savunan benim. Adada yaşayan herkes adına Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis karar veriyor. Güvenlik söz konusu olduğunda garantör ülke Türkiye de dahil olmalıdır ama dahli yoktur. Fiilî durum, Sayın Hristodulidis’in egemenlik kullanması sonucunu doğuruyor. Ben ise bu egemenlik payımızı söke söke alma peşindeyim. Biz bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biriyiz. Ortak karar alınacak konularda bizim irademiz olmaksızın karar alınamaz.”

Erhürman, adada yaşayan Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin güvence altına alınmasının öncelikli he-defi olduğunu ifade ederek, güvenlik, deniz yetki alanları, ticaret yolları ve enerji konularında karar alma yetkisinin KKTC’ye ait olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı görevinin toplum liderliği ve egemenlik haklarının uygulanması açısından kritik ol-duğunu belirten Erhürman, beş yıldır Kıbrıs Türk halkının aktör olma yetkisinin kullanılmadığını ve bu sürecin yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, karma evliliklerden doğan çocukların hakları, mülkiyet ve kültürel miras konularındaki eksikliklerin de hızla ele alınacağını ifade etti.

Erhürman, seçim sürecine dair olarak da, araştırmaların seçimin tek turda sonuçlanacağını gösterdiğini ve toplumun bu kritik seçimde tüm katılımcıların eşit haklara sahip olduğuna inandığını belirtti.

