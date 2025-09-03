Muhteşem gösteriler sunuldu

Bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, dün akşam gerçekleştirilen kapanış etkinliğiyle tamamlandı. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Gençlik Merkezi Birliği’nin ana organizatörlüğünde, FOLKDER, TUFAD, HASDER, FOGEM ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen festival, Kızılbaş Parkı ve Cuma Mağusalı Amfisi’nde gerçekleştirilen gösterilere ev sahipliği yaptı. Türkiye, Hırvatistan, Kolombiya, Polonya ve Sırbistan’dan gelen ekiplerin yanı sıra Gençlik Merkezi Birliği, FOLKDER, TUFAD, HASDER ve FOGEM ekiplerinin de sahne aldığı festival, final gecesiyle sona erdi. Kapanış programında, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla tüm gruplar barış temalı şarkılar seslendirdi. Amfi alanında katılımcıların çiçeklerle oluşturduğu sembolik barış işareti büyük beğeni topladı. Etkinliği LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediye meclis üyeleri, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş takip etti.



