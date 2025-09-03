Ekip ödül aldı

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi (DAB) Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Büyükler Folklor Grubu, İtalya’nın Gorizia şehrinde düzenlenen 53.Uluslararası Folklor Festivali’nde (Festival Mondiale del Floklore) ödül kazandı. Belediyeden verilen bilgiye göre Portekiz, Kırgızistan, Ermenistan, Papua Yeni Gine, Portekiz ve Sardunya’nın folklor gruplarının katıldığı festivalde, DAB Büyükler Folklor Grubu “En İyi Sahne Performansı” ödülünün sahibi oldu. Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve belediye meclis üyeleri Hasan Güneşel ile Yeşim Bozat’ın da katıldığı festival, 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025, 10:00