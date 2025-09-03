‘Güvenli ulaşım sağlanacak’

Başbakan Ünal Üstel, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte Lapta Huzurevi ve Gençlik Kampı Yolunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Üstel, yolun yaklaşık bir ay içinde tamamlanacağını ve bölgeye modern, çift şeritli ve aydınlatmalı güvenli bir ulaşım imkanı sağlanacağını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, Lapta Huzurevi ve Gençlik Kampı Yolu’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başbakan Ünal Üstel, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte uzun süredir devam eden ve 2012 yılında ihalesi yapılmasına rağmen bugüne kadar hayata geçirilemeyen Lapta Huzurevi ve Gençlik Kampı Yolunda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Üstel, “Halkımıza verdiğimiz sözü tutarak adanın en güzel yollarından birini hayata geçiriyoruz. Çift şeritli ve aydınlatmalı bu yol, bölgeye yakışan modern bir yol olacak. Geldiğimiz aşamada, ilgili firmadan aldığımız bilgiye göre yolun yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanacağını öğrendik” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte uzun süredir devam eden ve 2012 yılında ihalesi yapılmasına rağmen bugüne kadar hayata geçirilemeyen Lapta Huzurevi ve Gençlik Kampı Yolunda incelemelerde bulundu.

Lapta Huzurevi ve Gençlik Kampı Yolunun zamanında tamamlanacak olmasının önemine dikkat çeken Başbakan Üstel, “İlgili firmaya, projeyi belirlenen sürede hayata geçirme noktasında gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

