60 gün ertelendi

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) 2 Eylül 2025’te Teknecik Elektrik Santrali’nde başlatmayı planladığı grevi 60 gün süreyle erteledi.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararda, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nın 16. maddesi uyarınca, grevin elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratma ihtima-li nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Karar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve tüm birimlerinde uygulanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), taleplerinin dikkate alınmaması ve sorunların çözümü için somut adım atılmaması gerekçesiyle bugün saat 07.00’den itibaren Tek-necik Elektrik Santrali’nde greve gideceğini duyurmuştu.

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu imzasıyla yapılan açıklamada, elektrik üretimindeki eksiklik ve arızaların yalnızca teknik değil; iş güvenliği, kamu güvenliği ve hizmet kalitesi açısından da ciddi tehdit oluşturduğu savunulmuştu.

