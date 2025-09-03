Yönetim kurulu görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi, mahkeme kararıyla iptal edildi. Karar doğrultusun-da İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulu üyeleri tedbiren görevden alındı. CHP İstanbul İl Başkanlı-ğına ise eski milletvekili Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

Mahkeme, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki üyeler ve kurultay delegelerinin görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Tedbiren görevden uzaklaş-tırılan delege sayısı ise 196 oldu.

Mahkeme ayrıca, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun 14 Temmuz 2025 tarihli kararı uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinde İstanbul İl Örgütü tarafından yapılacak ilçe ve il kongrelerinin seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

CHP, olağanüstü toplantı kararı aldı

Kararın ardından CHP, olağanüstü toplantı kararı aldı. Ara kararda, bir önceki kongrede seçilen başkan ve yöneticilerin yönetime getirilmesi öngörülürken, Gürsel Tekin’in başkanlığında Zeki Şen, Hasan Ba-bacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da yönetim heyetine dahil edildi. Gürsel Tekin, sosyal medya paylaşımında zor günlerde parti içi dayanışmayı korumanın önemine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel atanan kayyum heyetinden görevi kabul edeceği düşünülen Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Özel, diğer dört yöneticinin görevi kabul etmesi durumunda ihraç edileceklerini belirtti. Özgür Çelik ise karara tepki göstererek, alınan mahkeme kararının CHP’nin iktidar yürüyüşünü durdurma amacı taşı-dığını savundu.

