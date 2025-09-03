Tüketilmiş bir model

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ı, federasyon temelli çözüm yaklaşımı üzerinden eleştirerek, Kıbrıs Türk halkının temel haklarına erişimini engellediğini savundu. Tatar, yazılı açıklamasında, “Çözümsüzlüğün adayı Erhürman’dır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorununa dair değerlendirmesinde, adada 62 yıldır iki ayrı devlet, iki ayrı halk ve iki ayrı demokrasi bulunduğunu hatırlattı.

Federasyon modelinin eskimiş ve tüketilmiş olduğunu vurgulayan Tatar, bu yaklaşımın Kıbrıs Türkü’ne hiçbir fayda sağlamadığını belirtti.

Rum yönetiminin, AB üyeliği ve sözde Kıbrıs Cumhuriyeti iddiasıyla avantajlı bir konumda bulunduğunu dile getiren Tatar, mevcut statükonun tamamen Rum tarafının çıkarına hizmet ettiğini kaydetti.

Artık geçerli değil

Tatar, Erhürman’ın federasyon odaklı çözüm anlayışını eleştirerek, “Her şeyi federasyona dayalı bir çözüm sonrasına endeksleyen yaklaşımıyla halkımızın temel insan haklarına erişimini engelliyor. Bu anlayış, Rum zihniyetine oldukça yakın bir yaklaşımdır” dedi. Cumhurbaşkanı, eskimiş ve tüketilmiş federasyon modelinin artık geçerli olmadığını, geçmişteki federasyon girişimlerinin halk için fayda üretmediğini belirtti.

Ayrıca Tatar, Kıbrıs Türk halkının temel haklarının sağlanmasının Doğrudan Temas, Doğrudan Ticaret ve Doğrudan Uçuş girişimleriyle mümkün olacağını vurguladı. Rumların onayı olmadan ilerlemenin mümkün olmadığını ve bu nedenle statü eşitsizliğinin uluslararası toplumun desteğiyle dengelenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Erhürman’ın Türkiye Cumhuriyeti ile istişare olmadan adım atılamayacağını kabul etmesini “gerçekçi yaklaşım” olarak değerlendirirken, federasyon modelini yeniden gündeme getirme çabasını eleştirdi. Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda “Federasyon defteri artık bir daha açılmamak üzere kapanmıştır” dediğini hatırlatarak, Erhürman’ın bu durumu eğip bükmesinin ciddi bir hata olduğunu belirtti.

Çocuklar seçim malzemesi yapılıyor

Tatar, karma evliliklerden doğan çocukların seçim malzemesi yapılmasına da tepki göstererek, bu yaklaşımın Rum tarafının ayrımcı ve ırkçı zihniyetine hizmet ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, sözlerini “Her şeyi federasyona dayalı bir çözüm sonrasına endeksleyen yaklaşımıyla çözümsüzlüğün adayı Erhürman’dır” diyerek tamamladı.

Emekli bürokratlarla bir araya geldi, dernekleri kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Kahramanmaraş Edeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Çetin ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatar, derneğin kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik çalışmalarının önemine vurgu yaparak, yürütülecek projelerde başarılar diledi ve Kahramanmaraş halkına selamlarını iletti. Dernek başkanı Çetin ise temmuz ayında kurulan derneğin vizyon ve misyonu hakkında bilgi vererek, yürütülecek çalışmalara değindi ve derneğin kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda birlik ve dayanışma içinde önemli projeler gerçekleştireceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, ayrıca emekli bürokratlarla bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Aynı gün Kıbrıs Bilişim ve Teknoloji Derneği Başkanı Şevki Turanlı ve yönetim kurulunu da kabul eden Tatar, dünyada yaşanan büyük değişim ve teknolojinin önemine dikkat çekti. Tatar, derneğin çalışmalarının Kıbrıs’ın kalkınmasına ve dijital dönüşümüne katkı sağlayacağını belirterek başarılarının devamını diledi. Turanlı ise derneğin yürüttüğü projeler ve hedefler hakkında bilgi verdi.

