İskele ağlıyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin sevilen isimlerinden 30 yaşındaki Mehmet Aydemir, hayatını kaybetti.

Beyin kanaması geçiren ve 16 Ocak’tan beri Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veren Aydemir dün sabah sevenlerine veda etti.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, 16 Ocak Pazar günü tutkusu olduğu balık avına giden Metin Aydemir, eve döndükten sonra aniden fenalaştı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz gencin beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Talihsiz genç, 9 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Aydemir’in ölümü ailesi başta olmak üzere tüm İskele’de büyük üzüntü yarattı. Tesisatçı olarak çalışan Aydemir, dün İskele’de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.