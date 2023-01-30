Hüseyin ÇİÇEK

Ülkenin kanayan yarası olan trafik kazaları nedeniyle son 3 günde 3 can kaybı oldu.

Gazimağusa- Karpaz anayolu üzerinde dün sabah meydana gelen kazada 84 yaşındaki Fadime Ağcakoca hayatını kaybetti.

Yine Gazimağusa-Karpaz anayolunda 27 Ocak’ta gerçekleşen kazada ağır yaralanan 47 yaşındaki Hasan Kerek de dün sabah hayata veda etti.

Eski Gazimağusa-Lefkoşa anayolundaki kazada yaralanan 18 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Raif Koçak’ın da önceki gün yaşamını yitirmesiyle son 3 günde trafik nedeniyle yitirilen canların sayısı 3’e çıktı.

Hasan Kerek’e çarparak, ölümüne neden olan Onur Armağan’ın 425 promil alkol tesiri altında olduğu ve polise verdiği ifadede “Hiçbir şeyin farkında değildim” dediği belirtildi.

Araç, 5 metre yükseklikten uçtu

Kumyalı’da meydana gelen trafik kazasında köprü çukuruna düşerek takla atan araçtaki yolcu

84 yaşındaki Fadime Ağcakoca hayatını kaybederken sürücü Nazmi Ağcakoca da yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün saat 01.30 sıralarında Gazimağusa - Karpaz anayolunun 45.-46. Kilometreleri arasında, Kumyalı köyü birinci yol kavşağı yakınlarında, 62 yaşındaki Nazmi Ağcakoca yönetimindeki ZRC 801 plakalı salon araç Karpaz istikametine giderken sürücünün dikkatsizliği nedeniyle yolun sağından yoldan çıktı.

Araç, 5 metre yükseklikten köprü çukuruna düşerek takla attı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Gelincik'te sakin Fadime Ağcakoca (K-84) olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan araç sürücüsü Nazmi Ağcakoca ise tedavi için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü 425 promil alkollü çıktı

Geçtiğimiz Cuma gecesi saat 21.30 sıralarında İskele’de Orchids Otel yakınlarında Onur Armağan

(E-25) yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan İskeleli yaya 47 yaşındaki Hakan Kerek, tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kerek’in dün sabah saat 04.00'te yaşamını yitirdiği; tutuklu olan sürücü Onur Armağan ve kaza hakkındaki polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi. Hasan Kerek’e çarparak, ölümüne neden olan Onur Armağan’ın 425 promil alkol tesiri altında olduğu ve polise verdiği ifadede “Hiçbir şeyin farkında değildim” dediği belirtildi.

18 yaşında hayattan koptu

Eski Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda yolu yaya olarak geçerken yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak da önceki gün yaşamını yitirmişti.

Kaza, 20 Ocak 2023 tarihinde saat 04.15’te eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelmişti. Yönetimindeki TKM 187 plakalı otobüs ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden Erhan Çelik, Berkel mobilya önünde, yolda yaya olarak yürüyen Mehmet Raif Koçak’a çarpmıştı.

Ağır yaralanan Mehmet Raif Koçak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 18 yaşındaki genç, Lefkoşa’nın Rum kesiminde bulunan Makarios Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat edilmişti.