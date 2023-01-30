13 Şubat'ta açıklanacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı soruldu. Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek altılı masa toplantısını işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, "13 Şubat'ta inşallah adayımızı açıklayacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına, 13 Şubat'ta, Saadet Partisinin ev sahipliğinde yapılacak Liderler Buluşması'nda karar verileceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Halk TV Liderler Masası programı canlı yayınında soruları yanıtladı.

Seçim tarihinin Demokrat Partinin "Yeter Söz Milletindir" sloganıyla iktidara geldiği 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ve AK Parti'nin de bu sloganı seçmesinin kendisi için sürpriz olup olmadığının sorulması üzerine, "Sürpriz olmadı. Gideceğini bilen bir insan. 'Şöyle bir tarihi belirleyelim, 14 Mayıs'ı, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde ikinci önemli bir tarih olsun' diye düşünmüş olabilir, iyi niyetli düşünüyorum. Dolayısıyla başka önerebileceği bir tarih de yok. Mayıs ile haziran olması arasında bir fark yok zaten." yanıtını verdi.

