Acil önlem alınmalı

Suna ERDEN

Mersinlik yangını başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlar sonucu 2022 yılında

20 bin dönümü aşkın ormanlık alan yok oldu.

Yangınlara karşı yeterli önlem alınmaması nedeniyle ülkenin ciğerleri soldu.

Havaların soğumasıyla birlikte yangın riski azaldı ancak tehlike bitmedi. Dumansız yangın olarak nitelendirilen ve ağaçları kurutarak yok eden çam kese böcekleri ormanlık alanların yüzde 70’şini kapsadı.

Bir ağaç paraziti olarak nitelendiren çam kese böceği ülkenin birçok bölgesindeki ağaçlık alanları istila ederken, en fazla Kantara, Gemikonağı ve Yeşilırmak civarında görüldüğü bildirildi.

Çam kese böceğine karşı daha önce havadan uygulanan biyolojik ilaçlama istilayı kontrol altına aldı ancak ekonomik nedenlerden dolayı ilaçlama bırakılınca salgın başladı.

Devlet bütçesinde 2023 yılı için de ilaçlamayla ilgili kaynak ayrılmadı.

Biyologlar Derneği eski Başkanı Hasan Sarpten, “Eğer önlem almazsak ormanlarımızı kaybedeceğiz” diyerek, yetkilileri uyardı.

Ormanlık alanların yüzde 70’i istila edildi

Ülkedeki ormanlık alanların yüzde 70’inin çam kese böceğinin istilasına uğradığını ifade eden Sarpten, Diyalog’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ormanlık alanların yüzde 70’i istila edildi. En fazla yoğunluk Kantara, Gemikonağı ve Yeşilırmak civarında görülüyor. Şu anda tam anlamıyla bir salgın var. Son 2 yıldır havadan ilaçlama yapılmadığı için çam kese böceklerinin oranı arttı.

Ülkemizde geçtiğimiz yıla kadar 5 yıl boyunca havadan ilaçlama yapıldı. yapılan ilaçlama etkili oldu ve çam kese böceklerinin oranı azaldı. Ancak ekonomik gerekçelerden dolayı son 2 yıldır ilaçlama yapılmıyor. 2023 bütçesine de ilaçlama için kaynak ayrılmadı. Çam kese böcekleri dumansız yangın olarak bilinir. Yangın olmadan ağaçları yok eder. Eğer harekete geçmezsek ormanlarımızı kaybedeceğiz. Derhal gerekli kaynağın ayrılması ve yeniden sistemli bir şekilde ilaçlama yapılması gerekiyor.”

Sarpten, geçmiş yıllarda ilaçlama için ayrılan kaynağın 20 milyon TL olduğunu ifade ederek, “Bu rakam yerel kaynaklardan da karşılanabilir. Ormanlarımız yok olursa yerine koymamız mümkün olmaz” dedi.