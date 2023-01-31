Dokuz ana başlıkta hedefler açıklandı

Altılı masanın üzerinde uzlaşmaya vardığı "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nin ayrıntıları belli oldu. Metinde 9 ana başlıkta 2 bin 300'den fazla somut hedef ve politika var. Altılı masa son toplantısını 26 Ocak'ta yaptı. İYİ Parti'nin ev sahipliği yaptığı 11'inci toplantıda "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nde anlaşma sağlandı.

Metin dün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

6 partinin genel başkan yardımcılarının bölümler halinde açıkladığı metinde 9 ana başlık var:

- Hukuk, Adalet ve Yargı

- Kamu Yönetimi

- Yolsuzlukla Mücadele Şeffaflık ve Denetim

- Ekonomi Finans ve İstihdam

- Bilim Ar-Ge Yenilikçilik Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm

- Sektörel Politikalar

- Eğitim ve Öğretim

- Sosyal Politikalar

- Dış Politika Savunma Güvenlik ve Göç Politikaları

En çok konuşulan 12 seçim vaadi

2 binden fazla düzenlemeyi içeren Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde yer alan ve sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan 12 başlık ise şöyle:

1) Cumhurbaşkanlığına tahsisli yalı ve saraylar halkın kullanımına açılacak. Cumhurbaşkanlığı’na ait bazı uçaklar satılacak.

2) Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek.

3) Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirler ülkeye getirilecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi kurulacak.

4) Türkiye Varlık Fonu kapatılacak.

5) Kanal İstanbul projesi iptal edilecek, Atatürk Havalimanı yeniden açılacak.

6) Yerel yönetimlere atanan kayyumlar gidecek.

7) Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan, finans ofisi, insan kaynakları ofisi vb ofisler kapatılacak.

8) İstanbul’a taşınmaya hazırlanan Merkez Bankası, tüm ofisleri ile Ankara’ya dönecek.

9) Kur Korumalı Mevduat sistemi bitirilecek.

10) Usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilen Kamu-Özel İşbirliği projeleri için varsa kamuyu zarara uğratan yüklenici şirketler, bunların ortakları ve sorumlu şahıslarla ilgili yasal işlemleri başlatılacak ve oluşan zararların ilgililerinden tahsili sağlanacak.

11) Kimse birden fazla maaş almayacak. Mülakat son bulacak.

12) YÖK kaldırılacak, üniversiteler kendi yönetimini kendi seçecek, denetimi kendi öğretim üyeleri yapacak.