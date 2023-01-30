‘En iyi noktaya taşıyacağız’

Girne’nin gözbebeği Antik Liman’da tadilat çalışmaları sürüyor. Altyapı eksikliği, kaçak yapılaşma ve binaların restorasyonunu kapsayacak şekilde hazırlanan projeyle Antik Limanın yeniden hayat bulacağı belirtilirken, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yönetimin kendilerine verilmesi gerektiğini belirtti. Şenkul, limanın son 15 yıldır kötü duruma olduğunu ifade etti ve “Girne Belediyesi olarak tüm paydaşların olacağı bir yönetim oluşturulmasından ve Antik Limanın bu yönetim tarafından işletilmesinden tarafız” dedi. Şenkul, Girne Antik Limanını Akdeniz’in en düzenli, en özel ve en çok ziyaret edilen yeri yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Tamamen yenileniyor

Antik Liman’da başlatılan tadilat çalışmaları sürüyor. Altyapıya yönelik kanalizasyon, su, telefon ve elektrik şebekeleri tamamen yenilenirken, kaçak olarak nitelendirilen binalar yıkılacak.

Altyapının tamamlanmasının ardından ise zemin wash beton ve kumyalı taşı ile döşenerek.

Liman girişine acil durumlar için hidrolik bariyerler yerleştirilecek, binaların temizliği ve restorasyonu için de işlemler başlatılacak.

Bazı binalar üzerinde bulunan elektrik kabloları sökülecek, bina cephelerinde antik limanın dokusuna uygun taşlar kullanılarak güzel bir konsept yaratılacak.

Bina cephelerinde bulunan mevcut kapı, balkon, pencere ve diğer akşamları da eski dokusuna uygun ahşap olacak şekilde tasarlanacak

Proje kapsamında limanda bulunan yat ve balıkçı teknelerine ulaşım için yapılmış olan ahşap iskele de yenilenecek, yatların su ve elektrik besleme üniteleri de değişecek.

Radikal uygulamalara ihtiyaç var

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, limandaki çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Limanla ilgili yetkinin belediyeye verilmesi gerektiğini ifade eden Şenkul, şunları belirtti:

“Fiziki olarak iyileştirmelerin yanına Antik Limanın yönetilmesi anlamında da ciddi kararlara ve radikal uygulamalara ihtiyaç vardır.

Temizliğinden, hijyen uygulamalarından, işletme ve imar izinlerinden, güçlendirilen kent güvenlik birimi üzerinden güvenliğinden ve daha birçok başka hizmetinden sorumlu olduğumuz bölgenin geçmişte olduğu gibi yönetim anlamında liderliğinin yeniden Girne Belediyesine devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Girne Belediyesi dışında herhangi bir başka otorite liderliğinde yeni dönemin yürümeyeceğini anlamak için yapmamız gereken tek şey geçmişe dönüp bakmak ve yetki karmaşası içinde Antik Limanın son 10-15 yılda ne hale geldiğini hatırlamaktır.

Girne Belediyesi olarak tüm paydaşların olacağı bir yönetim oluşturulmasından ve Antik Limanın bu yönetim tarafından işletilmesinden tarafız. Girne Antik Limanını Akdeniz’in en düzenli, en özel ve en çok ziyaret edilen yeri yapmak hazırız.”