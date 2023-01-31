Teknik komite görevde

Rum yönetimi, AB’nin tavsiyesi üzerine ve “Kıbrıs Türk toplumunu Türkiye’den bağımsızlaştırmak” amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Rum basınında yer alan bir habere göre; Rum hükümeti, yabancı istihdamı stratejisinde değişiklik yaparak Kıbrıslı Türklerin Güney’deki inşaat, otel ve gıda sektörlerinde çalıştırılmasını teşvik edecek ve kolaylaştıracak bir dizi tedbir üzerinde çalışıyor.

Fileleftheros’un “İhtiyaçların Kıbrıslı Türklerle Karşılanması” başlıklı haberinde, Güney’in işgücü ihtiyacının, AB’nin de tavsiyesiyle, Kıbrıslı Türklerin iş piyasasına girişinin kolaylaştırılması aracılığıyla karşılanması için Çalışma Bakanı Kiriakos Kuşios’un inisiyatifiyle, ilgili paydaşlar ve diğer bakanlıkların katılımıyla, bugüne kadar sunulan önerileri değerlendirecek bir teknik komite kuruldu.

Teknik komite son toplantısını kısa süre önce yaptı. Çalışma Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, sunulan önerileri listeleyerek Bakan’a, Bakan da 2023’ün ikinci yarısında konulması hedeflenen uygulamalar hakkındaki son kararı verecek İşgücü Danışma Birimi’ne sunacak.

Bu çerçevede “İşgücü Danışma Birimi’ne sunulmaya hazırlanılan teklifte ilgili programların hazırlanan programların Kıbrıslı Türklere tanıtım yönteminin Kıbrıs Rum sendikal hareketinin Kıbrıs Türk sendikalarıyla iş birliğine dayandırılması ve sosyal medyanın da kullanılması yer alıyor.

Teknik komite toplantılarında İnsan Dinamiğinin Geliştirilmesi Otoritesi, Verimlilik Merkezi ve muhtemelen Rum sendikaları aracılığıyla Yunanca dili eğitimi dışında inşaat, otelcilik ve gıda sektörleriyle de ilgili eğitim programları uygulanmasına karar verildi. Kıbrıslı Türklere yönelik bu eğitim programlarının finansmanının ya tamamının ya da bir bölümünü karşılaması için, bu çabayı tavsiye ve teşvik eden AB’ye başvurulacak.

Gazete, Brüksel’in Kıbrıslı Türklerin Rum iş piyasasına girmesini güven yaratıcı önlem, Dışişleri Bakanlığı'nın da “Kıbrıs Türk toplumunu Türkiye’den bağımsızlaştırma önlemi” olarak gördüğüne dikkat çekti.

Kıbrıslı Türkler için uygulanmaya hazırlanılan Yunanca dil eğitim programı aracılığıyla güneydeki işletmelerin işgücü ihtiyacının da bir dereceye kadar karşılanabileceğine işaret edildi.