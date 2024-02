Esneklik gösterin

İngiltere’nin Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri İrfan Siddiq'in her iki tarafta da tepkiyle karşılanan açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e “esneklik gösterme” çağrısı geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rum Haber Ajansı'nın (KİPE) sorusuna verdiği yanıtta, “Herhangi bir çözümün veya ara adımların detaylarında uzlaşmak Kıbrıslı liderlere kalmıştır. BM himayesindeki prosedürü desteklemek için bütün taraflarla görüşüyoruz ve müzakerelere geri dönmek için gerekli esnekliği teşvik ediyoruz” dedi.

Fileleftheros'un “Londra, İki Liderden Esneklik İstiyor… Hristodulidis İngiltere’yi Ziyaret Etmeyi Planlıyor” başlıklı haberine göre, İngiltere hükümetinin, "müzakerelere yeniden başlanabilmesi için Kıbrıslı Türklere teşvik verilmesini tez olarak benimseyip benimsemediği" ve "Rum yönetiminin Siddiq’tan izahat istemesine yorumu" sorusu yöneltilen İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sözlerine “Birleşik Krallık’ın Kıbrıs’la ilgili politikası uzun vadelidir ve değişmemiştir” diyerek başladı. Sözcü “herhangi bir çözümün veya ara adımların detaylarında uzlaşmak Kıbrıslı liderlere kalmış. BM himayesindeki prosedürü desteklemek için bütün taraflarla görüşüyoruz ve müzakerelere geri dönmek için gerekli esnekliği teşvik ediyoruz” dedi.

Siddiq’ın Kıbrıslı Türklere teşvik sözlerinin Rum diplomatik çevrelerince “özellikle Rum tarafının tepkisini ölçme maksatlı” olarak değerlendirildiğini yazan gazete, Londra’nın geçmişte de iki tarafın esneklik göstermesi gereğinden söz ettiğini hatırlattı.

Temasları yorumlamıyor

Habere göre İngiliz tarafı, ne BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile temaslarla ilgili düzenlemelerin detaylarını açıklıyor, ne de Holguin'in şu ana kadar Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’de yaptığı temaslarını resmen yorumluyor.

KİPE'ye göre, Holguin müdahil taraflarla görüşmelerine başlamadan önce New York’taki BM merkezindeki İngiliz yetkililerle görüşmeler yaptı. Gazete, Londra’daki bir diplomatik kaynağa dayandırarak, Holguin’in atanmasını ‘önemli adım’ olarak yorumlayan İngiltere'nin BM diplomatının konuya şu ana kadar müdahil oluş yönteminden memnun olduğunu ve "Uygun şekilde desteklemek için Sayın Holguin ile temas halindeyiz” dediğini yazdı.

-Hristodulidis Londra'ya gitmeyi planlıyor

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in İngiltere Dışişleri Bakanı ve muhtemelen Başbakanı ile görüşmek üzere Londra’ya gitmeyi planladığını yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Hristodulidis’in beklenmekte olan Londra ziyaretini, İngiltere Parlamentosu’nun Kıbrıs Grubu (All Party Parliamentary Group for Cyprus-APPGCYP) heyetiyle dünkü görüşme sırasında açıkladı.

Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “İngiltere Parlamentosu Kıbrıs Grubu” heyetine Holguin’in atanmasından sonra Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini ve Londra’ya giderek İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini söylediğini belirtti.

Hristodulidis’in, ziyaretleri ve Kıbrıs sorununun çözümüne verdikleri destek için teşekkür ettiği heyet üyelerinden, “Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü hedefli müzakerelerin, bütün kazanımlarıyla birlikte, koptuğu yerden yeniden başlaması için İngiltere’nin de Türkiye’ye ‘net mesajlar’ vermesine yardımcı olmalarını” istediğini söyleyen Letimbiotis şunları da ekledi:

“İngiltere’ye bir kez daha götüreceğimiz konu; hem Birleşik Krallık tarafından kamuoyuna yapılacak açıklamaların hem de Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu Güvenlik Konseyi kararları içerisinde bir çözüm hedefiyle müzakerelere, koptuğu yerden yeniden başlamak üzere masaya geri dönmesi için Türkiye tarafına yapacağı hareketlerin önemli olduğudur.”