Adaylar hemfikir

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, partinin yarın yapılacağı duyurulan Olağan Genel Kurulu'nun 14 Nisan’a, nisap sağlanmaması halinde de 28 Nisan’da yapılacağını açıkladı. Arıklı, kurultay öncesinde tüzük değişikliği için tüzük kurultayı yapılacağını söyledi.

YDP başkan adayları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Parti Genel Sekreteri, Milletvekili Talip Atalay, parti merkez binasında öğleden sonra düzenledikleri basın toplantısında, Kurultayın ertelenmesinde vardıkları mutabakatı açıkladı.

Kurultayın, YDP’den toplu istifa ettiklerini açıklayan 1500 civarında üyenin istifa dilekçelerinin ıslak imzalı olmaması ve bu kişilerden oy kullanma talebi gelmesi olasılığına karşı ertelendiği belirtildi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı basın toplantısında, bir süre önce partiden topluca istifa eden kişilerin ıslak imzalı istifa dilekçeleri bulunmadığından, halen parti üyesi olarak göründüklerini, dolayısıyla kurultayda oy kullanma hakları bulunduğunu iddia edenlerin olduğunu ifade etti.

Parti Tüzüğü’nde kurultay tarihinden üç ay önce aidatı ödenmiş tüm üyelerin kurultayda oy kullanabileceğinin belirtildiğini kaydeden Arıklı, söz konusu maddenin yeniden düzenlenmesi için partinin tüzük kurultayına gitmesi gerektiğini, aksi halde söz konusu 1320 kişinin kurultayda oy kullanma talebinde bulunabileceğini, oy kullanmak için izin verilmemesi halinde de mahkemeye başvurma ihtimalinin bulunduğunu anlattı.

Diğer başkan adayı ve Genel Sekreter Talip Atalay’la tüzük değişikliğine gidilmesi ve kurultayın ertelenmesi üzerine mutabık kaldıklarını ifade eden Arıklı, Atalay’la ortak kararın, kurultayın 14 Nisan’da yapılmasına, nisap sağlanamadığı takdirde de 28 Nisan’da yapılması yönünde olduğunu açıkladı.

Atalay: 29'unda da omuz omuza yürüyeceğiz

Parti Genel Sekreteri ve Genel Başkan adayı Talip Atalay da, “28’inde güzel bir kurultay olsun, demokrasi şöleni olsun, bizim istek ve arzumuz budur.” dedi. Atalay, mutabık olunan konunun, kurultayın 28 Nisan’da yapılması olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında gazetecilerin soruları da yanıtlandı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 8 bin civarında üyeleri bulunduğunu, tüzüğe göre belirlenen genel kurul tarihinde üye tam sayısının yarısının bir fazlasının toplantı başlama saatinde hazır olması gerektiğini, dolayısıyla ilk toplantıda seçim olmasının zor görüldüğünü ifade etti.

Talip Atalay da ikinci toplantının başlama saatinde, salt çoğunluğunun bulunması kuralının aranmadığını söyledi. Atalay, "Bizim asıl kurultay zamanımız 28 Nisan'dır. İnşallah bir demokrasi şöleni yapacağız ve 29'unda da omuz omuza yürüyeceğiz" dedi.

Atalay, istifa eden ancak üye görünen 1500 kişinin mevcut 8 bin civarı üye sayısının dışında olduğunu da belirtti.

Karayolları ve Posta Dairelerinin müdürleri görevde

Karayolları Dairesi ve Posta Dairesi Müdürlerinin görevden alındığı haberlerinin "asparagas" olduğunu belirten Arıklı, iki daire müdürünün de kendi istekleriyle izinde olduğunu, izinleri bitince görevlerine döneceklerini belirtti. Arıklı, bu iki müdürün görevden alınması gibi bir kararları olmadığını söyledi.

Sert atışmalar

Kurultay sürecinde iki aday arasında sert atışmaların olduğunun dile getirilmesi üzerine Talip Atalay, “Bu konuları kendi aramızda konuşacağız. Sertlik bizim arzu ettiğimiz bir şey değil. Biz yol arkadaşıyız. Bugün nasıl yürüyorsak yarın da birlikte yürümemiz gerekiyor. Bir noktanın ötesine geçmeyeceğimizi düşünüyorum.” dedi.

