Tacirlerin kurbanı

Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Geçit Yok’ Operasyonu sonucu ülkeye bir kiloyu aşkın uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan Koray Tümsoy (20) ile suç ortağı Şahin Berrak (21) hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar, 3 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda sanıkların genç ve hayat tecrübesinden yoksun oldukları ve maşa olarak kullandıklarına vurgu yapıldı.

Kararı okuyan mahkeme başkanı, sanıkların 14 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lokmacı Sınır Kapısı’nda bir kilo 64 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet öğütücüyle yakalandığını belirtti.

Başkan, yapılan soruşturmada Koray Tümsoy’un uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıs için getirdiğini, Çağlayan Parkı’nda Şahin Berrak’a vereceğinin öğrenildiğini söyledi.

Amaçları satmak değildi…

Başkan, sanıkların uyuşturucu maddeyi satmak veya KKTC’de piyasaya sürmek için değil, aranan bir şahsın yönlendirmesiyle getirdiklerini belirterek, genç ve hayat tecrübesinden yoksun olan sanıkların maşa olarak kullanıldığına vurgu yaptı.

Ağır ceza heyeti başkanı, ele geçirilen miktarın azımsanmayacak bir miktar olduğunu ifade etti. Uyuşturucu suçlarının giderek, arttığına toplumun huzur ve sağlığını tehdit ettiğine değinen Başkan, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı, işlemek isteyenler için ise ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan, sanıkların suçlarını kabul etmesini, genç ve hayat tecrübesinden yoksun oluşlarını, uyuşturucu maddeyi ticari amaç için değil, bir şahsın yönlendirmesiyle ithal etmiş olmalarını lehlerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan, tüm olguları titizlikle inceledikten sonra sanıkları 3 yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.