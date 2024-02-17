Utanç verici

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Sonbahar isimli yaşlı bakım evinde önceki sabah dehşet verici bir olay yaşandı. Bakım evinin çalışanı Hatice Öğüt isimli personel, uyumadığı gerekçesiyle, 100 yaşındaki Ş.D isimli yaşlıyı, başına ve vücudunun birçok yerine defalarca vurarak feci şekilde darp etti. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan 100 yaşındaki adamın vücudundaki morlukları fark eden sağlık personeli durumu hastane polisine bildirdi, hastane polisinden aldığı bilgiyle konu yaşlı bakım evine giden ve kamera görüntülerini inceleyen Adli Şube ekipleri, dehşet dolu darp anlarını tespit etti ve Hatice Öğüt’ü gözaltına aldı.

Bir çok kez darp edildi

Ş.D isimli müştekinin ailesini sorgulayan polis, müştekinin 2023 yılı Mayıs ayında konu bakım evine yerleştiğini, o tarihten bu yana bir çok kez ziyaretine gidildiğinde vücudunda morluklar görüldüğünü, bakıcılardan izahat istendiğinde ise, “Düştü veya yaşlı olması nedeniyle konu morarmaların yaşandığı” şeklinde izahat alındığı bilgisine ulaştı ve 100 yaşındaki adamın defalarca darp edilmiş olabileceği yönünde de soruşturmasını genişletti. Hakkında soruşturma başlatılan Hatice Öğüt dün mahkemeye çıkarıldı.

Uyumadı diye defalarca vurdu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, zanlının, 15 Şubat’ta, saat 04.30 ile 07.00 saatleri arasında, Sonbahar Özen Yaşlı Bakım Evi’nde, rahat durmadığı ve uyumadığı gerekçesiyle, 100 yaşında olan Ş.D isimli yaşlıyı, vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurarak darp ettiğini söyledi. Olayın, müştekinin aynı tarihte fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından, vücudundaki darp izlerinin belirlenerek hastane polisine bilgi verilmesi sonrası ortaya çıktığını anlatan polis, müştekinin kaldığı bakım evine baskın yapıldığını açıkladı.

Dehşet anları kamerada

Bakım evinin güvenlik kamera kayıtlarının incelendiğini anlatan polis, konu kayıtlarda, zanlının, 15 Şubat’ta, saat 04.30 ile 07.00 saatleri arasında, müştekinin kafasına ve vücudunun bir çok yerine defalarca vurduğunun belirlendiğini açıkladı. Müşteki ailesinden alınan bilgide, 2023 yılı Mayıs ayında müştekinin konu bakım evine yerleştirildiğini, bir çok kez ziyaretine gidildiğinde vücudunda morluklar görüldüğünü ve izahat istendiğinde, “düştü veya yaşlıdır, o bölgesinin üzerine yattığı için morardı” şeklinde izahatlar alındığı bilgisine ulaştıklarını ve müştekinin defalarca darp edilme olasılığı üzerine soruşturmanın genişletildiğini anlatan polis, alınacak olan ifadelerin de olduğunu bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının, soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

FOTO: HATİCE ÖĞÜT, SONBAHAR ÖZEN YAŞLI BAKIM EVİ.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 09:40