İskele Belediye Tiyatrosu, tek perdelik oyunu "Tehlikeli Saplantı" 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sahnelenecek.

Verilen bilgiye göre, 2024’ün ilk oyunu için hazırlıklarını sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu, 8’inci yaşını da kutlayacak.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde İskele AKM’de sahnelenecek oyun Mark ve Sally’nin, sıradanlaşan ve çıkar ilişkisine dayanan evliliklerini sorgulamak zorunda kalmasını ve sonrasında açığa çıkan sırları konu alıyor.

Bilen Kılıç, Mehmet Külçer ve Burkay Mehmet Uzun’un aynı sahneyi paylaşacağı oyunun perde arkasında ise süflözde Ceren Boyacı, ses-ışık ve efektte Murat Sirhan, dekor tasarımda Yalçın Arıcı, afiş tasarımda da Ebru Kırmızı yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 09:42