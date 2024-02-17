İlklere imza atıyor

Başarılı eczacı ve iş kadını Gülçin İncirli, sağlığın ve güzelliğin püf noktalarını önerirken, kendini de vitrin olarak kullanıyor.

Gülçin İncirli X Cosmed adı altında, Kuzey Kıbrıs’ta isim-marka iş birliğini ilk kez görücüye çıkaran İncirli, BigChefs ev sahipliğinde ve Mas Bros sponsorluğunda Türkiye’nin önde gelen dermokozmetik markası Cosmed’in lansmanını gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen iş-siyaset insanları, sosyal medya fenomenleri, doktor ve eczacılardan oluşan davetli listesiyle uzunca bir süre konuşulacak bir lansmana imza atıldı. Bigchefs’in leziz menüsü eşliğinde davetliler hem güzel bir akşam geçirdi, hem de markanın ürünlerini tanıdı. Davetlilere özel bir lansman olmasına rağmen ilgi ve talep büyüktü. Markanın tanıtım ürünlerinden oluşan hediye kutularının şıklığı ve içeriği de görülmeye değerdi. Dünyaca ünlü Cosmed markasının en sevilen ürünleri etkinlik boyunca tanıtılırken alanında uzman Eczacı Gülçin İncirli misafirlerle yakından ilgilendi.



Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 09:23