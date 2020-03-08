Faşistler ayaklandı

Çiğdem AYDIN

Rum meclisinde 2 milletvekili ile temsil edilen terör örgütü ELAM, önceki akşam Ledra Yolu üzerinde bir eylem gerçekleştirdi. Genel başkan Hristo Hristu’nun öncülüğünde Yunan bayraklarıyla gerçekleşen eylem sırasında Kıbrıslı Türklere ve Türkiye’ye yönelik sloganlar atıldı, tüm barikatların kapanması istendi.

Yıllar önce Derinya sınır eylemlerinde hayatını kaybeden Solomos Solomu ile Tasos Isaak’ın yakınları da eyleme destek verdi.

Ledra yolu üzerinde bir konuşma yapan Hristu, Kıbrıs’ın Yunan olduğunu söyledi ve herkesi Yunan Milli Marşını okumaya davet etti. Çok sayıda eğitimli sivil komandonun katıldığı eylem sırasında “Tüm Türkler Kıbrıs’tan dışarı”, “İşgale karşı mücadele” şeklinde sloganlar atıldı.