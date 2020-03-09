10’uncu Hisarköy Orkide Festivali büyük ilgi gördü

Köy halkı mutlu

10’uncu Hisarköy Orkide Festivali büyük ilgi gördü

 Ömer KADİROĞLU

   Lapta Belediyesi, Hisarköy Muhtarlığı ile Hisarköy Kültür ve Spor Derneği işbirliğiyle düzenlenen 10. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali büyük ilgi gördü.
   Geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan ve dün sona eren festival çerçevesinde el işleri, doğadan elde edilen ürünler, Kıbrıs yiyecekleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.
   Havanın da güzel olmasını fırsat bilen civar bölge insanları Hisarköy’de güzel bir gün geçirirken, köy halkı senede bir de olsa kendi ürünlerini satmanın mutluluğunu yaşadı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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