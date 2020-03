Yılmak yok

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin korona virüs gerekçesiyle 4 sınır kapısını kapaması sonrasında Kıbrıslı Türkler dün Lokmacı’da ikinci eylemi gerçekleştirdi. CTP yöneticileri ve bazı milletvekillerinin de katıldığı eylem sırasında Kıbrıslı Türkler, sınır kapılarının açılmasını isterken, Rumlara zeytin dalı uzattı.

Bazı eylemcilerin sınır kapısının açılması için tel örgüleri zorlaması karşısında Rum polisi önce topuz gösterdi, ardından biber gazı kullandı. Bazı eylemciler gazın etkisiyle fenalık geçirirken, olay yerine ambulans gönderildi.

“Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” sloganıyla dikkat çeken grubun, eylem yerine giden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a yönelik tepkiler dikkat çekti. Bazı eylemciler UBP’yi faşistlikle suçlayarak ELAM’cılar dışarı” şeklinde slogan atmaları büyük üzüntü yarattı.

Biber gazlı saldırı sonrasında geri çekilen eylemciler, sınır kapılarının yarın 11.00’e kadar açılmaması halinde yeniden Lokmacı’ya gideceklerini söylediler.

Rumlar, alkışlarla destek verdi

Barikatı yıkmak isteyen Kıbrıslı Türklere Rum polisi biber gazı sıktı. Barikatın diğer tarafında eylem yapan Kıbrıslı Rumlar da kuzeydeki eylemcilere alkış ve sloganlarla destek belirtti.

Eylemcilerin yanı sıra olayı görüntülemek isteyen bazı gazeteciler de biber gazından etkilendi. Aralarında Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) fotomuhabiri Erol Uysal’ın da olduğu gazeteciler, polisin önce boyunlarındaki basın kartına bakıp ardından hedef gözeterek yüzlerine biber gazı sıktığını söyledi.

Rum polisinin bu tutumu karşısında eylemciler de protestolarını yükseltti.

BM askerleri uyardı…

BM askerleri ara bölgeye gelen eylemcilere “kendi güvenlikleri için Rum barikatına ilerlememelerini” tavsiye etti.

Rum barikatı önüne gelen eylemciler İngilizce, Yunanca ve Türkçe pankartlar açtı, zeytin dalları taşıdı; Türkçe ve Yunanca “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez”, “Bağımsız Kıbrıs Bütün Halklar Kardeştir”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza”,” Birlik Mücadele Dayanışma” sloganları attı.

Bir süre sonra barikatı aşmak isteyen eylemcilerle Rum polisi arasında arbede yaşandı. Rum polisi eylemcileri biber gazı sıkarak geri püskürttü.

İlk yardımı İncirli yaptı

Eylemede bulunan CTP milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, biber gazından etkilenenlere ilk müdahalenin yapılmasına yardımcı oldu. Paniğin de yaşandığı eylemde, İncirli, görme sorunu yaşayanlara bunun geçici bir durum olduğuyla ilgili sürekli telkin verdi ve yatıştırdı.

Erhürman ve Harmancı da eyleme katıldı

Vatandaşların, sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığı eyleme bazı siyasiler de destek verdi. CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, CTP milletvekilleri ile de eyleme geldi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı da eyleme katılanlar arasındaydı.

Taçoy ve beraberindekilere üzen tepki

Eyleme saat 12.30 sıralarında Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da geldi. Bazı gruplar tarafından Taçoy ve beraberindekilere tepki gösterildi, “Faşistler, UBP ve ELAM dışarı” sloganları atıldı.

Kanatlı barikatı aştı

Eylemciler barikatı aşmak için bir kez daha girişimde bulundu. YKP Genel Sekteri Murat Kanatlı, Rum polisinin izniyle barikatı geçerek karşı tarafta bekleyen Kıbrıslı Rum eylemcilere seslendi.

Kanatlı’dan sonra Unite Cyprus Now aktivistlerinden Kemal Baykallı ile Andromahi Sofokleus iki dilde ortak bir açıklama yaptı.

Taçoy: Olayları kınadı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını tek yanlı olarak kapatmasını protesto etmek isteyen göstericilere Rum polisince şiddet uygulanmasını ve biber gazı kullanılmasını kınadı.

Yazılı açıklamasında, olayı protesto etmek ve vatandaşları dinlemek için ara bölgeye gittiğini kaydeden Taçoy, “Eylemin bitmesiyle birlikte hep beraber sınır kapısından ayrıldık. Yaşanan arbedede Türklere yönelik uygulanan şiddet ve kullanılan biber gazı hadisesini şiddetle kınıyorum. Kıbrıs'ta bizler, tüm renkleriyle birlik olduktan sonra bir sonuca varacağımızı da yeniden hatırlatmak istiyorum” dedi.

Tatar: Kapılar bir an önce açılmalı

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Rum polisinin Lokmacı Sınır Kapısı’nın açılması için barışçı bir gösteri yapan insanların üzerine biber gazı sıkmasının kabul edilebilecek bir davranış olmadığını” vurguladı ve Anastasiadis yönetimini protesto etti.

Başbakan Tatar, “ Rum liderliği 4 sınır kapısını kapatma gerekçesi olarak koronavirüse karşı tedbir almayı gösterse de bunun inandırıcı olmadığını, Kuzey Kıbrıs’ta her hangi bir vakaya rastlanmadığını dolaysı ile 4 kapının bir an önce açılması gerektiğini” belirtti.

Taçoy, “Bu arada, bazı kişilerin bölgeye giden Ekonomi ve Enerji Bakanımız Sayın Hasan Taçoy ile partimiz aleyhine sarf ettikleri sözleri de asla hak etmediğimizi, buna yeltenenlerin sadece ve sadece partizanca bir tutumla böyle saldırganlaştıklarının açık olduğunu da belirtmekte fayda görüyorum” dedi.

Sucuoğlu’ndan kınama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını tek yanlı olarak kapatmasını protesto etmek isteyen göstericilere Rum polisince şiddet uygulanmasını ve biber gazı kullanılmasını kınadı.

Özersay: Tavırları kabul edilemez

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum polisinin Lokmacı sınır kapısında Kıbrıslı Türklere yönelik şiddete başvurmasını kınadı.

Özersay, şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomik olarak bizimle tek kuruşu paylaşmamak için her nevi tahammülsüzlüğü sergileyen Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin vatandaşlarımıza karşı şiddet kullanmasını kınıyorum. Ne kadar “medeni” ve “Avrupalı” olduklarını bir kez daha göstermiş oldular. Biz gerekli girişimleri yapıyoruz ama özellikle Avrupa Birliği’nin bu yanlışı üstü kapalı olarak meşrulaştırmaya çalışan tavırları kabul edilemezdir.”

Özyiğit: Biber gazı sıkılması yanlış

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Rum Yönetimi’nin sınır kapılarını kapatmasına yönelik eylem yapan göstericilere biber gazı sıkılmasını protesto etti.

Özyiğit yazılı açıklamasında, “Gelecek adına umut verici olan bu eylemi desteklerken, diğer yandan da Rum Polisi tarafından eylemcilere yönelik biber gazı kullanılmasını protesto ederiz. Kapıların kapatılması kararı bu aşamada ne kadar yanlışsa, eylemde biber gazı sıkılması da o kadar yanlıştır” dedi.

Basın özgürlüğü yara aldı

Dış Basın Birliği sınır kapılarının yeniden açılması istemiyle gerçekleştirilen eylemde Rum polisinin gösterdiği tavrı şiddetle protesto etti.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, Rum polisinin bugün Lokmacı sınır kapısında gazetecilere ve eyleme katılanlara yönelik sert tutumunu ve biber gazı sıkmasını kınadı.

Gürdallı, gazetecilerin ve eyleme katılanların kısa mesafeden yüzüne biber gazı sıkılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamayacağına dikkat çekti.