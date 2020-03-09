Avrupa'da gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki göçmen bekleyişi devam ediyor. Yaklaşık 10 gündür süren bekleyişte Yunan güçleri göçmenlere sık sık sert müdahalede bulunuyor. Daha önceden 3 göçmenin hayatını kaybettiği müdahaleler nedeniyle dün de 4 göçmen yaralandı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Avrupa'ya gidebilmek için Pazarkule Sınır kapısına gelen göçmenlerin sınırdaki bekleyişleri devam ediyor. Alanda 10 gündür aileleriyle kurdukları çadırlarda bekleyen göçmenlere yardım kuruluşları ve Edirne halkı tarafından yiyecek ve kıyafet yardımı yapılıyor. Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi dün de sürdü.

Yunan askerleri ve polisleri, tampon bölgede kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine plastik mermi, TOMA'dan tazyikli su, gaz bombaları ve biber gazı ile müdahale etti. Sert müdahalede 4 göçmen, yaralanırken, onlarca kişi de nefes almakta güçlük çekti. Müdahale nedeniyle göçmenler, Türkiye tarafına kaçtı. Yaralı göçmenler, bölgede bulunan çadır hastanede tedaviye alındı.

Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, düne kadar Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde 3 göçmenin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binden fazla göçmenin de yaralandığını söyledi. Yaralı göçmenler, hastaneler ve Pazarkule kesiminde kurulan çadır hastanede tedavi edildi.