Sen de kapıları aç

İstanbul'daki Kadınlar Günü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırdaki mülteciler üzerinden tepki gösterdiği Yunanistan'a "Sen de kapılarını aç, yükten kurtul. Gitsinler diğer Avrupa ülkelerine" diye seslendi.

İdlib'deki ateşkes anlaşmasını da krizin daha fazla kan dökülmeden çözümü için yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Sözler tutulmazsa hakkımızı saklı tutuyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" Programı'na katıldı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Bizim kadına bakış açımız çok nettir. İnsanlığın yarısı erkek yarısı kadındır. Bunlardan hangisini çıkarırsanız çıkarın geriye insanlık kalmaz. Erkek olarak kendimiz için ne istiyor ne bekliyorsak kadınlar için de aynı duygular içerisinde olmamız gerekiyor. Nerede kadınlara ayrımcılık aşağılama varsa orada helak vakti yakındır demektir. Kadını meta olarak gören hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz. biz cahiliye döneminin kız çocuklarını diri diri toprağa gömen zihniyeti yaşamak istemiyoruz. bazı toplumlarda benzeri var.”

Batı’yı eleştirdi

Erdoğan konuşmasına Suriye ve mülteci konusuna da değindi. Erdoğan şöyle devam etti: “Her krizin faturasını çocuklarıyla birlikte kadınlar ödüyor. Suriye'deki insani krize baktığınızda altında çocuklar ve kadınları göreceksiniz. Sınırlarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizin önemli bir bölümü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bizim yüreğimiz dağlanırken insanlık buna sessiz kalıyor. Avrupa yolunda en çok sıkıntıyı kadınlar ve yavruları çekmiyor mu? Yunan askerleri botları şişlemek suretiyle anne ve çocuklar ölümle mücadeleyi vermiyor mu? Batı bunlar karşısında ne yapıyor, yüreği yanıyor mu? Sesi çıkıyor mu? Bu tablo karşısında yüreği yanmayanın insanlığından şüphe etmek gerekir. Karşımızda sadece kendi konforu için bu manzaraya sırtını dönen koskoca bir dünya var.

Suriye'de 9 yıldır süren insani krizde hayatını kaybeden 1 milyon insandan çok büyük bir bölümü kadın ve çocuk. Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim. Vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması kelimenin tam anlamıyla riyakarlıktır.”

Neden rahatsız oluyorsun

Erdoğan, Yunanistan’ın mültecilere karşı takındığı tavrı da eleştirerek şunları söyledi:

“Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak, senden gelip geçecek Avrupa'nın başka ülkesinde kalacak. Neden rahatsız oluyorsun? Ey Yunanistan sana sesleniyorum, sen de kapılarını aç, yükten kurtul. Gitsinler diğer Avrupa ülkelerine. Kapımıza dayanan 1.5 milyon mülteci var. Geçici de olsa bir ateşkes imzaladık. Temennim odur ki bu burada kalır.”

