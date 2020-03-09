Geleneksel Mart 9’u Pikniği siyasileri bir araya getirdi

Geçitkale Belediyesi’nin Mersinlik Piknik Alanında düzenlediği Geleneksel Mart 9’u Pikniği geniş bir katılımla gerçekleşti. Pikniğe katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, vatandaşlarla birlikte güzel bir gün geçirdi. Üçü de Cumhurbaşkanı adayı olan Akıncı, Erhürman ve Özersay piknikte sohbet etme imkânı da buldu. Eşi Meral Akıncı ile pikniğe katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklar ve gençlerle top oynarken, Tatar, Erhürman ve Özersay vatandaşlarla sohbet etti.

