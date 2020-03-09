Telsim Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel, ödüllü kadın girişimcileri ağırladı

Telsim, İş Kadınları Derneği ile birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 9 yıldır düzenlediği “Yılın Kadın Girişimci Ödül Töreni”nde Garanti Süt Ürünleri Kurucusu Fatma Sibel Garanti ve BMP Trade LTD. Direktörü Elif Özerman’ı Telsim Merkez Ofisi’nde konuk etti.

Telsim İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Departmanları’nın ortak etkinliğine, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Aliusta ve birçok Telsim çalışanı katıldı.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, ülkemizde çalışma ortamında kadının yerini, çalışma hayatlarındaki zorlukları ve mücadeleci ruhlarını kendi ağızlarından dinledikleri için heyecan duyduklarını belirtti. Tanpınar; Telsim’deki kadın çalışan sayısının erkek çalışan sayısından daha fazla olduğunu söyledi.

Garanti Süt Ürünleri Kurucusu Fatma Sibel Garanti de işini hangi zorluklarla kurduğunu anlatırken, tüm girişimci kadınların vazgeçmeden sevdikleri iş için uğraşmaları gerektiğinin altını çizdi.

BMP Trade LTD. Direktörü Elif Özerman, işinin kuruluş sürecini ve işini ayakta tutmak için bir anne olarak ne gibi zorluklardan geçtiğini anlattı. “İş yaşamında özellikle üretim tarafında kadın olarak kendi ayaklarım üzerinde durmayı başarmak benim için çok önemliydi” diyen Özerman, sevdiği işi yaptığını kaydetti.



