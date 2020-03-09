Ercan Havalimanı İşletmeciliği, Kadın Sığınma Evi için kampanya başlattı

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği, Sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ercan Havalimanı’nda “Kadın Sığınma Evine katkı yap güçlü kadın, güçlü toplum yarat” sloganı ile Lefkoşa Kadın sığınma evine katkı kampanyası düzenledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen ve bir hafta sürecek kampanyada yolcular ve vatandaşlar gönüllerinden geçen miktarı bağış kutusuna atacak ve toplanan para katkı olarak Lefkoşa Belediyesi Kadın Sığınma Evine bağışlanacak.

Öte yandan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ercan Havalimanı’nda kadın çalışanlar ile yolculara çiçek de dağıtıldı. Güne özel kadınlara verilen çiçek buketlerinin üzerindeki Türkçe ve İngilizce olarak “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun” yazıldı.

Kadınlarımız önemli bir role sahip

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken, düzenledikleri bağış kampanyası ile yolculardan ve vatandaşlardan toplanacak bağışların ülkedeki tek sığınma evi olan Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne verileceğini ifade etti.

LTB Kadın Sığınma Evi’nin alanında bir ilk olduğunu, çok önemli kazanımları bulunduğunu ve farkındalık yarattığını kaydeden Özçelik, toplanacak bağışlar ile dayanışma ruhunun ne kadar kuvvetli olduğunun gösterileceğini belirtti.