Vaka sayısı 100 bini aştı

Corona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 3 bin 600'e ulaştı, vaka sayısı ise 106 bini geçti. Avrupa'da virüsün en çok can aldığı İtalya'da hükümet corona virüsün yayılmasını önlemek için dünyaca ünlü kentlerini 2 Nisan'a kadar karantinaya alacağını duyurdu. Karantinadan 16 milyon insanın etkilenebileceği tahmin ediliyor. Serie A maçlarının ileri bir tarihe ertelenmesi gündemde. Virüs Türkiye'nin sınır komşularından Bulgaristan'a da sıçradı. İran'da ise hayatını kaydebenlerin sayısı 194'e çıktı. Bangladeş'te ilk kez Covid-19 vakasının görüldüğü bildirildi. İsrail ise yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattığını duyurdu. Irak'ta ise ölümcül virüs nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede Covd-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu. Mısır ise ölümcül virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Bir komşuya daha sıçradı

Virüs Türkiye'nin sınır komşularından Yunanistan, Irak, İran, Ermenistan ve Gürcistan'ın ardından Bulgaristan'a da sıçradı. Ülkede yeni tip corona virüs şüphesiyle incelenen 70 vakanın 4'ünde virüse rastlandığı bildirildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkede ilk Covid-19 vakalarının kayda geçmesi üzerine kabineyi olağanüstü topladı.

Bangladeş'te ilk vaka

Bangladeş'te ilk kez Covid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Virüs tespit edilen 3 kişiden 2'sinin yakın zamanda İtalya'dan döndüğü, üçüncü hastanın İtalya'dan dönen vatandaşlar ile temas kurduktan sonra virüse yakalandığı bildirildi.

İsrail'den virüs önlemi

İsrail, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı. Öte yandan, Mısır, ülkede tedavi gören Alman uyruklu bir kişinin ölümcül corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran'da bir günde 49 kişi öldü

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu.

Rusya'da vaka sayısı 17'e yükseldi

Rusya’da 3 yeni corona virüs vakası tespit edildi.

Rusya’nın Moskova, Belgorod, Kaliningrad bölgelerinde 3 yeni corona virüs vakasının tespit edildiği bildirildi. Hastalardan 3’ünün de İtalya’dan Rusya’ya geldikleri duyuruldu.

Rusya’da vaka sayısı 17’ye çıkarken henüz can kaybı yaşanmadı.

Fransa'da vakalar artıyor

Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 16'ya yükseldi. Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu.

İtalya'da bir günde 133 ölüm

İtalya'da yeni tip corona virüsten 133 kişi daha hayatını kaybetti, bu sayı ülkede bir gün içinde salgından en çok ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Corona virüs bulaşanların sayısı 7 bin 375'e çıktı. Avrupa'da virüsün en çok can aldığı ve çok sayıda kişiye yayıldığı ülkede son olarak Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina'da da Covid-19'a rastlandığı bildirildi. İtalya'da iki hafta önce patlak veren Covid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, can kaybının önceki gün göre 133 kişi daha artarak 366'ya yükseldiğini açıkladı. İlk kez bir günde salgından ölenlerin 3 haneli rakamlarla kaydedildiğine dikkati çeken Borelli, önceki gün 589 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının 33 kişi artışla 622'ye ulaştığını belirtti.

Sivil Savunmanın açıkladığı son verilere göre, en çok vaka ve ölü sayısı, dün Başbakanlık kararnamesiyle "kırmızı bölge" ilan edilen Lombardiya Bölgesi'nde görüldü.

Bu arada iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığının açıklamasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı ve Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanının da virüs taşıdığı öğrenildi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Farina'da Covid-19'a rastlandığı, durumunun iyi olduğu ve konutunda kendini karantinada tuttuğu bildirildi.

Cezaevinde corona virüs isyanı

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Mahkumların, cezaevinde Covid-19'a karşı önlem alınması talebiyle ayaklandığı ve protestoların şiddetli bir hal aldığı, güvenlik güçlerinin olaylara müdahale ettiği belirtildi.

Papa, pazar duasını canlı yayınla yaptı

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da pazar duasını alışılageldiği gibi çalışma ofisinin penceresine çıkarak yapmak yerine canlı yayınla gerçekleştirdi. Papa Franciscus, canlı yayında Aziz Petrus Meydanı'na toplananlara hitap etti.

Pazar duasında İdlib ve Coivd-19'dan etkilenenler için dua eden Papa, duasının son bölümünde pencereye çıkarak, meydandakileri selamladı.