‘Misilleme’ iddiası

Rum Yönetimi’nin casusluk ve giriş işlemi yaptırmadan Gazimağusa Akyar Kapısı’ndan geçiş yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 5 Rum için diplomatik girişim başlattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Yeni Tutuklamalar Endişesi” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum Baş-kanlığı’nın Avrupa Komisyonu ile Avrupa Konseyi nezdinde girişim yapıp Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesini bilgilendirdiğini, Dışişleri Bakanlığı’nın ise BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’tan tutuklanan Rumların serbest bırakılması için girişimde bulunmasını talep ettiğini yazdı.

Gazete; BM Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Alim Sıddık’ın da tutuklanan Rumlarla ilgili açıklama yaparak, UNFICYP’in tutuklu Rumlardan haberdar olduğunu ve ilk andan itibaren kendilerine yardım edildiğini söylediğini kaydetti.

KKTC’nin söz konusu şahısları tutuklamasının, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Aykut ile KKTC’deki eski Rum mallarının “gasp edilmesi” suçundan yargılanan diğer kişilere misilleme oluğunu iddia eden gazete, Rum tarafına baskıları artırmak amacıyla başka Rumların da tutuklanması olasılığından endişe edildiğini ve KKTC’ye geçecek Rumların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Gazete, İskele’de malı olan bir Rum karı-kocanın da Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurdu-ğunu ve bu durumun, tutuklamayı haksız kıldığını kaydederek, bunun da endişe verici başka bir konu olduğuna işaret etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025, 02:03