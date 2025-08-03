Gerilim Mesajı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs’ta casusluk suçlamasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum hakkında verilen kararı “yasadışı, korsanca ve faşist” olarak nitelendirdi.

Derinya’daki konuşmasında bu kararın en büyük mağdurunun Kıbrıslı Türkler olduğunu savunan Hristodulidis, Tatar’ın (Cumhurbaşkanı Ersin Tatar) kendi toplumuyla ilgilenmediğini öne sürdü. Philenews'da yer alan habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs’ta casusluk suçlamasıyla tutuklanan beş Kıbrıslı Rum hakkında verilen kararı "yasadışı, korsanca ve faşist" olarak niteledi.

Hristodulidis, kararın en büyük mağdurunun Kıbrıslı Türkler olacağını savundu.

Derinya'da düzenlenen geleneksel bir etkinlikte konuşan Hristodulidis, bu kararın Kıbrıslı Türklerin lehine olmadığını, aksine en fazla zararı onlara vereceğini belirterek, “Bu durum Bay Tatar’ın Kıbrıslı Türklerle ilgilenmediğinin bir göstergesidir” dedi.

"Kuzeye geçeceksiniz iki kat, üç kat daha dikkatli olmalısınız"

Kıbrıslı Rumlara, kuzeydeki bölgelere geçmeleri gerekiyorsa "iki kat, üç kat dikkatli olmaları" çağrısında bulunan Hristodulidis, özellikle son dönemde yaşanan olayları “korsanca bir tutum” olarak değerlendirdi.

Gazetecilerin, yaşananların Rum Yönetimi’nin mal kaçakçılarına karşı başlattığı yasal süreçlere karşı bir misilleme olup olmadığını sorması üzerine Hristodulidis, “Birincisi, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak biz hiçbir zaman, 1974’ten bu yana, işgal altındaki bölgelere geçişi engellemedik. Engelleyen Türkiye ve işgal rejimidir. 2003 yılında kısıtlamaların kısmen kaldırılması kararı da işgal rejiminin kararıydı. Dolayısıyla, bu durum gaspçılarla ilgili alınan kararlarla bağlantılı değil. Aksine, işgal rejiminin bu tür eylemleri, işgal altındaki bölgelerdeki tazminat komitesinin iç hukuk yolu olarak işleyemeyeceğini kanıtlamaktadır. Yani sizin belirttiğiniz bağlantı söz konusu değildir” dedi.

Söz konusu kararların mal mülkiyetiyle ilgili davalarla ilgisinin olmadığını vurgulayan Hristodulidis, “Bu kararlar, kuzeydeki tazminat komitesinin etkili bir iç hukuk yolu olamayacağını bir kez daha göstermektedir” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025, 02:01