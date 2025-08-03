Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, KKTC’de ekim ayında yapılacak Cumhur-başkanlığı seçiminin ardından Kıbrıs sorununun çözülebileceğine dair iyimser olduğu bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre; sözde “Maraş Belediyesi” heyeti, parti temsilcileri ve Yuna-nistan’daki bazı yerel yönetim yetkilileriyle Başkanlık Sarayı’nda görüşen Hristodulidis, Türki-ye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Maraş konusunu görüştüğünü açıkladı ancak görüşmeyle ilgili detay vermedi.

Gazete, Hristodulidis’in görüşmede yaptığı açıklamada, “işgalin” üzerinden geçen yarım asırı aşkın zamana ve tüm zorluklarla problemlere rağmen hiçbir koşulda göz yummayacağını ve müzakere masasında sorunların ve zorlukların aşılmasını göğüsleyeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, 2023 yılının mart ayıyla bugünkü durum kıyaslandığında, müza-kerelerin yeniden başlaması için gereken ön koşulların oluşacağına dair ihtiyatlı iyimser olabile-ceklerini kaydetti.

Hristodulidis, çözüm için çaba gösteriliyor olmasının ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sek-reteri Antonio Guterres’in de Kıbrıs sorununun uzlaşılmış çerçevede çözülmesine bağlı olması-nın önemli olduğuna işaret etti.

Önümüzdeki dönemde yapılacak olan toplantıların tarihlerinin belirlendiğini belirten Hristo-dulidis, KKTC’deki seçimin ardından müzakerelerin yeniden başlaması yönünde gelişmeler yaşanacağına dair umutlu olduğunu dile getirdi.

Habere göre Hristodulidis, tüm zorluklara, problemlere ve “kışkırtmalara” rağmen Kıbrıs so-rununun çözülebileceğini ve adanın yeniden birleşebileceğini ifade ederek, Türk tarafının arzu ettiği iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceklerini yineledi.