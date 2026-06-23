Gözler Savvides’te

Rum Yönetimi Eski Başkanı Nikos Anastasiadis ve eski yardımcısı ve gazeteci Makarios Drousiotis'in "Mafya Devleti" adlı kitabında yer alan iddialara ilişkin yolsuzlukla mücadele otoritesi tarafından yürütülen soruşturmanın üç bin sayfalık raporunun tamamı başsavcı George Savvides'e ve vergi komiseri Sotiris Markides'in ofisine teslim edildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, George Savvides ve yardımcısı Savvas Angelides, geçen hafta konuya ilişkin daha fazla soruşturmadan çekilmişlerdi. Savvides, soruşturmadan çekilmekararını Anastasiades'in olaya dahil olması, onunla olan ilişki ve dostluk nedeniyle ve davanın ele alınmasında ve karar alınmasında objektif tarafsızlığı sağlamak için aldığını söylemişti.

Savvas Angelides’te benzer şekilde, olumsuz değerlendirme ve karar alma süreçlerinde tarafsızlığı sağlamak amacıyla bulguyla ilgili herhangi bir değerlendirme ve karar almaktan kaçınacağını belirtti. Ayrıca, hukuk hizmetlerinin ceza hukuku bölümü başkanı Elena Cleopa ise, yolsuzlukla mücadele otoritesinin dava hakkındaki kendi soruşturmasının bir parçası olarak ifade vermeye çağrıldığı gerekçesiyle "duruşmadan çekileceğini" söyledi.

Rum hükümeti bağımsız bir müfettiş atama planını açıkladı ancak Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Yiannis Antoniou, Cyprus Mail'e yaptığı açıklamada bu kararın yalnızca bağımsız bir müfettiş atama "niyeti" ile ilgili olduğunu söyledi. Antoniou, seçilen kişi veya kişilerin kimlikleri ve yurt dışından Kıbrıs'a getirilip getirilemeyecekleri konusundaki görüşmelerin, hukuk servisinin raporun tamamını teslim almasından sonra yapılacağını açıkladı.

