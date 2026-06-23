Hafızalara kazındı

Bu yıl 48’incisi düzenlenen Güzelyurt Portakal Festivali coşkulu etkinliklerin ardından sona erdi. Festivalin final gecesinde sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Amfi Tiyatro’yu dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalin kapanış konserinde sahneye çıkan Ceceli, “Maşallah”, “Salıncak”, “Es” ve “Aşkım Benim” gibi sevilen şarkılarını seslendirirken, Kıbrıs’ın sevilen türkülerinden “Dillirga”yı da yorumladı. Konser boyunca izleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, festival coşkulu bir atmosferde tamamlandı.

Festival kapsamında birçok sanatçı da müzikseverlerle buluştu. 2025 O Ses Türkiye finalisti Eren Can, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Azerbaycanlı sanatçı Eli Türkoğlu da festival sahnesinde sevilen eserlerini seslendirerek geceye renk kattı.

Festival programında yer alan SOS Müzik Grubu eşliğinde düzenlenen konserde ise birbirinden değerli yerel sanatçılar sahne aldı. Türk müziğinin unutulmaz isimleri Nilüfer, Yıldız Tilbe, Candan Erçetin, Kayahan ve Tarkan’ın sevilen eserlerinin seslendirildiği gecede müzikseverler şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konserde Işık Gökman, Mehmet Eraslan, Aliye Gilanlıoğluları, Mehmet Zeyin, Muhittin Yangın, Dilara Ferit, Örge Volkan, Belgin Ceylangüden, İbrahim Şevki ve Vasviye Çakırtaş sahne aldı. Yerel sanatçıların performansları izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Festival kapsamında sahne alan Kıbrıslı sanatçı Buray da sevilen şarkılarıyla büyük ilgi gördü.

Müzik, eğlence ve kültürün buluştuğu festival, Mustafa Ceceli konseriyle hafızalarda yer edecek görkemli bir final yaparak sona erdi.

