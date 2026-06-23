Terminalde yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 140 adet uyuşturuculu kağıt, 2 adet dedektör, bir hava tabancası ve 81 adet canlı mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.C. ve O.K. tutuklandı.

Polis memuru Mehmet Keleş’in mahkemede aktardığı olgulara göre, 21 Haziran’da saat 11.45 sıralarında A.C.’nin tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi alınması üzerine çalışma başlatıldı. A.C., Gazimağusa Otobüs Terminali’nde aracıyla seyir halindeyken tespit edilerek durduruldu. Yapılan ilk aramada zanlı A.C.’nin tasarrufunda 5 adet uyuşturuculu kağıt ele geçirildi. Zanlının ifadesinde söz konusu maddeleri O.K.’den temin ettiğini söylemesi üzerine soruşturma genişletildi.

Bunun üzerine O.K.’nin ikametgahında arama gerçekleştirildi. Polis, evin çeşitli bölümlerinde yapılan aramada 135 adet daha uyuşturuculu kağıt, 2 adet dedektör, bir hava tabancası ve 81 adet hava tabancası mermisi bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın yeni başladığı belirtilirken, polis zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimali bulunduğunu ifade etti ve ek tutukluluk süresi talep etti.