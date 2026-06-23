Meclis Genel Kurulu’nda siber güvenlik konusu ana gündem maddesi olarak ele alındı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar devlet kurumları ve veri tabanlarının siber saldırı riski altında bulunduğun, bu nedenle daha güçlü önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise siber güvenliğin küresel bir tehdit olduğunu belirterek BTHK bünyesinde merkezi bir yapı oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü ve Türkiye ile teknik iş birliği yapıldığını açıkladı.

Milletvekillerinin de katkı verdiği görüşmelerde, siber saldırılarla mücadelede merkezi sistem, uluslararası iş birliği ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kurumlar siber saldırı altında

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda 62’nci madde tahtında yaptığı konuşmada, devletin kurumları ve veri tabanlarının "siber saldırı altında" olduğunu söyledi.

“Biz bunları önlemek için ne yapıyoruz? Bu sorunun cevabı çok önemlidir” diyen İncirli, bu saldırganların sistemin içinde olduğunu kaydetti.

“Bu saldırganların ne zaman bize karşı bir pozisyon alacakları ve ne zaman bu saldırıları çoğaltacakları da şu anda bildiğimiz bir şey değil” diyen İncirli, hükümetin çok ciddi bir çalışma içerisine girmesi gerektiğini belirtti.

Tüm dünyanın sorunu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, siber saldırıların yalnızca KKTC’nin değil, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu bir tehdit olduğunu belirterek, dijitalleşmenin sağladığı kolaylıkların yanında yeni güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğini söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinde kamu kurumları ve büyük şirketlerin siber saldırıların hedefi olduğunu ifade eden Arıklı, bu tehditlerin sürekli geliştiğini ve tek seferlik önlemlerle tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Kamu kurumları ile bankalar saldırılara maruz kalıyor

KKTC’de de kamu kurumları ile bankaların zaman zaman siber saldırılara maruz kaldığını belirten Arıklı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) birçok saldırıyı kamuoyuna yansımadan önlediğini söyledi.

Güçlü bir yapı oluşturulmalı

BTHK bünyesinde daha güçlü ve merkezi bir siber güvenlik yapılanması oluşturmak için çalışma yürüttüklerini ifade eden Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Siber Güvenlik Başkanlığı ile temas halinde olduklarını ve teknik destek talebinde bulunduklarını kaydetti. Arıklı, önümüzdeki haftalarda Türkiye’den uzman ekiplerle birlikte hem kamu kurumlarının güvenlik altyapısının güçlendirilmesi hem de bilişim alanında görev yapan personelin eğitilmesine yönelik çalışmalar başlatılacağını söyledi.

364 bin kişiye ait kişisel verilerin çalındı iddia edildi

CTP Milletvekili Sami Özuslu, yaklaşık 364 bin kişiye ait kişisel verilerin internet ortamında yayımlandığı yönündeki iddiaları gündeme getirerek, hükümetin konuya ne zaman vakıf olduğunu ve vatandaşların karşı karşıya olduğu risklerin değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu. Arıklı ise söz konusu olayın şu aşamada araştırılan bir iddia olduğunu belirterek, “Olma ihtimali var. Boyutunun ne olduğu konusunda BTHK çok ciddi bir araştırma yürütüyor.” dedi.

Araştırma sonuçlarının rapor halinde hükümete sunulacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Arıklı, konuya ilişkin çalışmaların kısa süre içerisinde netleşeceğini söyledi.

Sınırı aşan bir güvenlik sorunu

Özdenefe CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de kamu kurumlarında kullanılan bilişim sistemlerinin merkezi bir yapı üzerinden mi yoksa her kurum tarafından ayrı ayrı mı yürütüldüğünü sordu. Bunun üzerine Arıklı, mevcut durumda kurumların kendi güvenlik tedbirlerini aldığını belirterek, hedeflerinin Türkiye’deki modele benzer şekilde BTHK çatısı altında merkezi bir siber güvenlik yapısı oluşturmak olduğunu ifade etti.

CTP Milletvekili Fikri Toros ise siber saldırılarla mücadelenin uluslararası boyutu bulunduğunu ifade ederek, bu tür tehditlerin internet altyapısı üzerinden sınır aşan bir güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi.

Toros, gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Avrupa Birliği nezdindeki muhataplarla temas kurularak uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.