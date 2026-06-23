Suçlamaları kabul etmedi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan F.Ü., dün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada iddia makamı adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, savunma tarafında ise avukat Doğa Zeki hazır bulundu. Mahkeme oturumunda sanık, yargılanacağı 16 davadan ayrı ayrı itham edildi. İthamların okunmasının ardından söz alan F.Ü., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

İddia makamı daha sonra soruşturmayı yürüten Mali Şube’de görevli polis memuru Bilger Koral’ı tanık olarak dinletti.

Polis memuru Koral, sanığın mahkemeye çıkarılma ve teminata bağlanma sürecine ilişkin bilgi verdi.

Polis memuru; sanığa ait üç adet Türkiye Cumhuriyeti pasaportu bulunduğunu, bunlardan birinin Ankara’dan, ikisinin ise Lefkoşa’daki Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla temin edildiğini ve üçünün de

geçerli olduğunu söyledi. Pasaportlardan birinde Çin, birinde Almanya ve diğerinde ise Amerika Birleşik Devletleri vizesi bulunduğunu aktaran Koral, ABD vizesinin 2028 yılına kadar geçerli olduğunu belirtti.

Koral ayrıca pasaportlardan birinin 2024 Şubat ayında düzenlendiğini, bunun da sahte diploma soruşturmasının ortaya çıkmasından sonraki döneme denk geldiğini ifade etti.

Sanığın Ercan Havalimanı ve Metehan Kara Geçiş Kapısı üzerinden giriş-çıkışlar yaptığını belirten polis, 2003 ile 2023 yılları arasında kuzey ve güney arasında geçişlerinin bulunduğunu ancak Güney Kıbrıs makamlarından bilgi talep edemediklerini söyledi.

Mahkeme emirlerine uydu

Savunma avukatı Doğa Zeki ise müvekkilinin 4 Temmuz 2024 tarihinde teminata bağlandığını ve bu tarihten sonra mahkeme izniyle iki kez yurt dışına çıkış yapıp yeniden ülkeye döndüğünü anlattı. Müvekkilinin kaçma niyeti bulunmadığını savunan Zeki, sanığın tüm mahkeme emirlerine uyduğunu ve bugüne kadar yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini kaydetti.

Savunma ayrıca Ceza Muhakemeleri Yasası’nda yapılan değişikliklere dikkat çekerek, istisnai durumlar dışında bir sanığın tutuklu yargılanabilmesi için kaçmasının başka yollarla önlenemeyeceğine ilişkin somut olguların ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Tutuksuz yargıya devam

Tarafları dinleyen mahkeme ise bir sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilebilmesi için kaçma ihtimalini ortaya koyan somut olguların mahkemeye sunulmasının gerektiğine işaret etti. Duruşma sonunda konuyla ilgili değerlendirmesini yapan mahkeme, sanığın kaçacağına dair somut bir olgunun mahkemeye sunulmadığını belirterek, yargılamanın tutuksuz devam etmesine karar verdi.