Omzundan yaraladı

Suna ERDEN

Alkol içmesini engellediği gerekçesiyle kardeşini içki şişesiyle omuzundan yaralayan Pakistanlı M.Y.

(E-28) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlının olay esnasında 130 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtildi.

Lefkoşa’da meydana gelen “yaralama, ciddi darp, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır-hareket” suçlarından mahkemeye çıkarılan hakkında 3 gün tutukluluk emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Adli Şube’de görevli polis memuru; olayın 22 Haziran tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da, Çankaya Sokak üzerindeki bir ikametgâhın önünde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının nefesinde 130 miligram alkollü içki bulunduğu sırada içki içmesini engellediği gerekçesiyle kardeşi M.A.’ya saldırdığını anlattı.

Polis; zanlının elinde tuttuğu boş içki şişesini kardeşinin sağ omzuna vurduğunu, darbe sonucu M.A.’nın omzunda yatay şekilde yaklaşık 4 santimetrelik kesi oluştuğunu belirtti. Polis, yaralanan şahsın olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve acil serviste müşahede altına alındığını kaydetti.

“Ben hata yapmadım”

Olayın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ifade eden polis, zanlının o esnada yüksek sesle “Ben hata yapmadım” diye bağırıp çağırarak çevredekileri rahatsız ettiğini söyledi. Polis; zanlının ayrıca ellerini gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

Zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade etti. Polis memuru; olayla ilgili incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu; görgü tanıklarından ve ilgili kişilerden alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

