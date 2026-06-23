Göz kamaştırdı

Unutulmaz konserlere ev sahipliği yapan Merit Royal Diamond Otel, Cumartesi akşamı yıldız isimlerden Şevval Sam’ı ilk kez sahnesinde ağırladı. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da gönüllere taht kuran Şevval Sam, Merit Royal Diamond’ın büyüleyici atmosferinde muhteşem bir konsere imza attı. Duru güzelliği, zarafeti ve etkileyici sesi ile salonu dolduran iki bini aşkın hayranıyla buluşan Şevval Sam, geceye özel seslendirdiği şarkılarıyla tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

Diamond konserine özel olarak hazırlanan beyaz payet işlemeli sahne kostümü ile göz kamaştıran ünlü sanatçı, Leman Sam’ın dillere pelesenk olmuş “Daha Gidecek Yolumuz Var” şarkısı ile gecenin açılışını yaptı. Nostaljik parçalardan türkülere, duygusal ve hareketli şarkılardan Karadeniz müziğine kadar çok geniş bir repertuvar hazırlayan Şevval Sam, 2 saat süren konseri boyunca kulakların pasını sildi.

Kendisini dinlemeye gelen coşkulu kalabalığa kayıtsız kalamayan Şevval Sam, bir süre sahneden inerek sevenlerinin arasına karıştı. Samimi tavırları ve enerjisiyle gecenin temposunu bir an bile düşürmeyen ünlü şarkıcı, tüm Merit misafirlerine bu güzel gecede kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek, yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.