Sözleşme imzalandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza töreninde, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Genel Müdür Dalman Aydın, Ciner Construction Direktörü Ozan Ciner ile yönetim kurulu üyeleri ve kurum yöneticileri hazır bulundu. Gürsel Uzun törende yaptığı açıklamada, Gazimağusa Bölge Amirliği binasının vatandaşların daha rahat hizmet alabileceği, çalışanların ise daha uygun koşullarda görev yapabileceği şekilde planlandığını belirtti. Uzun, İskele ve Güzelyurt bölge binalarının ardından Gazimağusa projesinin de hayata geçirildiğini ifade etti. Hizmet binalarının finansmanının vatandaşın doğrudan cebinden karşılanmadığını söyleyen Uzun, projelerin kurumun geçmiş finansal çalışmalarından elde edilen kaynaklarla yürütüldüğünü kaydetti. İskele ve Güzelyurt binalarına ilişkin maliyetleri de paylaşan Uzun, Girne ve Lefke’de planlanan projelere yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Uzun ayrıca kurumun yalnızca bina yatırımları yapmadığını, altyapı projeleri ve malzeme alımlarının da devam ettiğini belirterek, trafo merkezleri ve enerji hatlarına yönelik çok sayıda yatırımın sürdüğünü aktardı.

8 ayda bitecek

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın ise yeni hizmet binasının kurum ve çalışanlar için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, kalıcı yatırımlar üretmeye devam edeceklerini söyledi. Ciner Construction Direktörü Ozan Ciner de projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, sözleşme süresi sekiz ay olmasına rağmen projeyi daha kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

