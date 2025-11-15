Satışı Lefkoşa’da yaptı

Suna ERDEN

Haspolat-Taşkent anayolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında uyuşturucuyla tutuklanan Letonya vatandaşı T.V. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Aracında 238 gram kokain bulunan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, 8 Ekim 2025 tarihinden yakalandığı 4 Kasım tarihine kadar 3 kilo 250 gram hintkeneviri ve 600 gram kokain ithal ederek, Oksijen lakaplı bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da konumlara bıraktığı açıklandı.

Polis, 4 Kasım 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında Haspolat-Taşkent yolunda narkotik tarafından düzenlenen operasyonda seyir halinde olan zanlının aracının durdurulduğunu söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada 6 ayrı vakumlu poşette 238 gram kokain ve uyuşturucuyu saklamak için kullanılan küçük bahçe küreğinin emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak 10 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde zanlının sorgusunda 8 Ekim 2025 tarihinden yakalandığı 4 Kasım tarihine kadar güneyden bir şahsın aracılığı ile kendisine verilen konumlardan aldığı 3 kilo 250 gram hintkeneviri ve 600 gram kokaini KKTC'ye ithal ettiğini söylediğini aktardı.

Oksijen emri verdi

Polis, zanlının ithal ettiği uyuşturucu maddeleri Oksijen lakaplı bir şahıs aracılığıyla Lefkoşa'da tanımadığı şahısların alması için belirli konumlara bıraktığını kaydetti.

Polis, zanlının her işlem için günlük 200 Euro kazandığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının telefonunda yapılan ilk incelemede uyuşturucu fotoğrafları ve maddeleri bıraktığı konumların fotoğrafının tespit edildiğini kaydetti. Polis, bu konumlarla ilgili de soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, ele geçirilen madde ile diğer emarelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucuyu Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının Güney Kıbrıs’ta yaşadığını, soruşturmanın devam ettiğini ancak araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

