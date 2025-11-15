Çok ciddi uyarı

Sivil Savunma Teşkilatı’nın bir milyarlık bütçesinin dün meclis komitesinde görüşülmesi sırasında teşkilat yönetiminden önemli uyarılar geldi.

Başkan Yardımcısı Adil Rumi Şahbaz personel eksikliğine dikkat çekerek “İskele bölgesindeki gibi üç yüksek apartmanın aynı anda çökmesi halinde dördüncüye müdahale edecek personelimiz yoktur” dedi.

İskele bölgesinde 32 katlı binaların inşaat öncesinde itfaiyeden onay almadıkları da biliniyor. İskele bölgesi İtfaiye müdürlüğü, inşaat ruhsatlarının verilmesi öncesinde ilgili makamlara bilgi vererek, yüksek binalara yetişecek merdiven bulunmadığını belirtmiş “yangın çıkması halinde müdahale edemeyiz” uyarısında bulunmuştu.

Bütçe bir milyar TL

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın bir milyar TL’lik bütçesi görüşüldü.

Komitede ilk sözü alan Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Adil Rumi Şahbaz, komite üyelerine çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Teşkilatın Kıbrıs Türk halkının gözündeki saygınlığının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirten Şahbaz, “Sivil savunmasız yurt savunması olamaz ”dedi.

Şahbaz, personel sayılarının artan nüfusa ve hızla değişen iklim koşullarına cevap vermede yetersiz kaldığını dile getirerek, parayla istenen malzemenin alınabileceğini ancak personel olmazsa malzemenin de anlamının olmayacağını vurguladı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda 150 personel olduğunu ancak bu personelin hepsinin arama kurtarmada görevli olmadığını ifade eden Adil Rumi Şahbaz, “İskele bölgesindeki yüksek apartmanlar gibi üç apartman aynı anda çökse dördüncü apartmana müdahale edecek personelimiz yok” dedi.

Şahbaz, teşkilattaki kadro sayısının 300-330 kişiye çıkarılması gerektiğini belirterek, felaket başa gelmeden önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Betmezoğlu: Kadro sayısı dolmadı

Şahbaz’dan sonra söz alan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Koordinatörü Cemal Betmezoğlu, arama kurtarma ekibinde 17 kişinin görev yaptığını söyledi.

Betmezoğlu, sivil savunma personelinin on-call şekilde çalıştığını, ek mesai de almayan personelin vardiya usulü çalışabilmesi için teşkilata personel istihdam edilmesi, her ekibin de 12 kişiden oluşacak şekilde oluşturulması gerektiğini belirtti.

Cemal Betmezoğlu, personel yasalarında 193 olan kadro sayısının bile dolmadığını, teşkilat yasasının revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Sığınakların iyileştirilmesi gerekiyor

Bütçe üzerine söz alan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Sivil Savunma Kurumu’nun her sene bütçelerinin oy birliği ile onaylandığını söyledi. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nda personel ve bütçe sıkıntısı olduğunu dile getiren Baybars, sığınakların iyileştirilmesi, güçlendirilmesi için ne kadar maddi kaynak ayrıldığını sordu.

Kurumun Teşkilat Yasası’nın ivedi olarak geçirilmesi gerektiğini kaydeden Baybars, acil durumlarda yapılacaklarla ilgili sorular yöneltti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Adil Şahbaz soruya verdiği yanıtta, acil durumlarda tüm camilerin hoparlörlerinden anons yapılacağını ve herkesin cep telefonuna uyarı gitmesi için GSM operatörleri ile anlaşmaları olduğunu belirtti. CTP Milletvekili Salahi Şahiner de Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi üzerine söz alarak, sorular yöneltti. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Koordinatörü Cemal Betmezoğlu, Şahiner’in sorusu üzerine teşkilattaki personel kadrolarının düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu söyledi. 2026 yılında emekli olanların yerine 11 kişilik bir istihdam yetkileri olduğunu dile getiren Betmezoğlu, başka bir soru üzerine de tahsisat artışı taleplerinin olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi oy birliği ile onaylandı.