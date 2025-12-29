Listede Türkler de var

Rum Yönetimi’nin, kuzeydeki mülklerin satışıyla ilgili yeni tutuklama emirleri hazırladığı ve bu kez listede Kıbrıslı Türklerin de bulunduğu belirtildi. Polisin elinde çok sayıda belge ve delil olduğunu savunan Fileleftheros gazetesi, tutuklama listesinde Kıbrıslı Türklerin yanı sıra TC va-tandaşları, Rus ve Ukrayna vatandaşlarının yer aldığını savundu.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Rum Mallarını Gasp Eden Kişilerle İlgili Yeni Davalar Hazırlanı-yor” başlıklı haberinde KKTC’deki Rum mallarını “gasp eden” kişilerle alakalı davalar konu-sunda yeni gelişmeler yaşanmasının beklendiğini iddia etti.

KKTC’deki eski Rum mallarını suistimal ettikleri iddia edilen kişilerle alakalı birçok bilginin Rum Yönetimi’nin yetkili makamlarının önünde bulunduğunu yazan gazete, bunların değerlen-dirildiğini ve bazılarının da son aşamada olduğunu öne sürdü.

Toplanan bilgiler temelinde yeni tutuklamalar başlatılacağının açık olduğunu ileri süren gaze-te, bazı davalar/suçlamaların hali hazırda incelendiğini ve yasalara aykırı davrandığı iddia edilen kişilerin de tespit edildiğini öne sürdü.

Bunun mümkün olan her yerde zanlıların tutuklanacağı anlamına geldiğini kaydeden gazete, bazı diğer durumlarda ise “gaspçıların” faaliyetleriyle ilgili daha fazla veri toplanması gerektiği-ne işaret etti.

Geri adım atmak yok

Haberde ismine yer verilmeyen “yetkili bir kaynağa” dayanarak KKTC’deki eski Rum malla-rıyla ilgili konunun Rum Yönetimi’ni ve tüm müdahil birimleri sürekli ve ısrarlı bir şekilde meş-gul ettiği ve bundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığı da kaydedildi.

Rum kesimindeki farklı birim ve departmanların bu konuyla ilgili eşgüdüm ve iş birliği içinde çalıştığını da yazan gazete, “aynı kaynağa dayanarak ipin ucunun çözüldüğü ve davaların bir zincir gibi birbirini takip ettiği” yorumunda bulundu.

Bir durumun diğeriyle bağlantılı olduğunu öne süren gazete, Rum hükümeti tarafından kriter-ler ortaya konduğunu ve hedefin inşaatları yapanlar, satıcılar, alıcılar, emlakçılar ve bunların reklamını yapanlar olduğuna işaret etti.

Bu sınıflandırmanın KKTC’deki Rum mallarının gasp edilmesiyle ilgili davalara müdahil olan herkesi kapsadığını yazan gazete “elde edinilen bilgilerin” araştırılan davalarda Kıbrıslı Türkler, Türkler, Ruslar, Ukraynalıların yer aldığı yönünde olduğunu da kaydetti.

KKTC’deki Rum mallarını suiistimal edenlerle iş birliği yapan Kıbrıslı Rumlar tespit edildiğini de kaydeden gazete, Rum kesimindeki yetkili birimlerin konuya müdahil olanlarla alakalı listeler derlediğini belirtti.