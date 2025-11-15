Paketi bin TL

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan S.I.O. ile E.B.L. dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Duruşmada zanlılardan S.I.O.’nun uyuşturucu sattığını itiraf ettiği açıklandı.

Zanlının her biri 2 gram hintkenevirinden oluşan 6 paket uyuşturucu satıp, 6 bin lira kazandığı açıklandı.

Polis memuru; 13 Kasım tarihinde zanlıların Lefkoşa’da kaldıkları ikamete gidilerek arama yapılmak istendiğini, bu esnada S.I.O.’nun ekipleri görür görmez yanında bulunan bel çantasını mutfak penceresinden dışarı attığını belirtti.

Polis, zanlının bu hareketi üzerine tutuklandığını, ikamette yapılan aramada satışa hazır şekilde paketlenmiş toplam 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin TL nakit para ve içerisinde uyuşturucu kalıntıları bulunan bir öğütücünün emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının pencereden attığı bel çantasının da çevrede bulunarak incelendiğini, çantada satışa hazır şekilde paketlenmiş 2 gram daha hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini aktardı.

Polis memuru; zanlının ev arkadaşı olan E.B.L.’nin de aynı yerde ikamet ettiği için tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan araştırmada zanlı S.I.O.’nun 10 Kasım tarihinde WhatsApp üzerinden irtibata geçtiği bir şahıs aracılığıyla Lefkoşa’da belirli bir konumdan toplam 30 paket, yaklaşık 25 gram hintkeneviri aldığı yönünde bilgi elde edildiğini ifade etti.

Polis memuru; zanlının aldığı uyuşturucu maddeleri paket başı bin TL karşılığında satmaya başladığını, bu satışlardan toplam 6 bin TL gelir elde ettiğini söylediğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınması gereken ifadeler ve tespit edilmesi gereken aranan şahısların bulunduğunu ifade ederek her iki zanlının da üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

“Ben suçsuzum”

Mahkemede söz alan zanlı E.B.L., suçsuz olduğunu, yalnızca S.I.O.’nun ev arkadaşı olduğu için tutuklandığını beyan etti.

Mahkeme; her iki zanlının da üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.