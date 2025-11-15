Teminatla serbest

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde, müşterisi C.H.’nin sağ kolundaki dövmeyi silmeye çalıştığı esnada aletleri uygun ısı ve mesafede kullanmayarak yanık oluşmasına sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan M.K., teminat maksatlı olarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Laçin Çelikesmer, zanlının 24 Ekim tarihinde Karakol Mahallesi’nde faaliyet gösteren güzellik ve kuaför merkezinde görevli olduğunu belirtti. Polis, zanlının müşterisi C.H.’nin sağ kolundaki dövmeyi silme işlemi sırasında cihazları gerekli ısı ve mesafede kullanmadığını, bu tedbirsiz kullanımın sonucu olarak müşterinin sağ kolunda yanık meydana geldiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru, olayın ardından soruşturmanın başlatıldığını, zanlının etki edebileceği kısmın tamamlandığını ve gerekli delillerin toplandığını ifade etti. Zanlının savunması ve teminat şartlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirterek mahkemeden uygun teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına karar verdi. Serbest kalabilmesi için zanlının 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı koşuldu. Mahkeme; zanlının bu şartları yerine getirmesi durumunda, dava süreci tamamlanıncaya kadar serbest kalabileceğini belirtti.