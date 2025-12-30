2026 hedefini açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ekonomik büyümenin faydalarının tüm dünyaya aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesi; Hristodulidis’in toplumsal politika hedefinin başarıya ulaşmasının önem-li olduğunu, hükümetin cesur olduğunu, geri adım atmadığını ve reformların ülkeye ve vatan-daşlara getireceği genel fayda karşısında ödenecek siyasi bedeli umursamadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, hükümet olarak beş öncelikleri olduğunu ifade ederek, bunların güçlü ve dirençli bir ekonomi, güvenlik- dış politika, savunma ve mülteci sorunu, reformlar, şeffaflık- hesap verebilirlik, yolsuzlukla mücadele ve vatandaşın günlük yaşamı- sağlık, eğitim, barınma ve günlük yaşamlarını etkileyen şeyler olduğunu kaydetti.

Hristodulidis, uzun yıllardan sonra öğretmen değerlendirme sistemi ile vergi reformunun Mec-lis’te kabul edildiğini ve kendisi için, son üç yılda vergi reformu, eğitim reformu ve bütçenin oy çokluğuyla kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bir sonraki hedefin, 2026 yılında, özellikle düşük gelirli emeklilerden başlayarak, emekli ma-aşlarında önemli bir artış yapılmasını amaçlayan emeklilik reformu olduğunu kaydeden Hristo-dulidis, sosyal politikalar uygulayabilmenin kendileri için çok önemli olduğunu; 2024-2025 yıllarında sosyal harcamaları yüzde 6 oranında artırdıklarını ve 2026 yılına da yüzde 6’lık bir artışla gireceklerini söyledi.

Habere göre Hristodulidis, eğitime ve sağlığa yatırım yaptıklarını ve eğitimdeki hedefin, 2028 yılına kadar tüm ilkokulların isteğe bağlı olarak tam gün eğitime geçmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Habere göre Hristodulidis, mevduatların traşlanması sorununu da ele aldıklarını ve kimse bunun olacağına inanmasa da, Ulusal Dayanışma Fonu'nu harekete geçirerek etkilenenlere para iadesi yaptıklarını kaydetti.

Ülkedeki mülteci sorununa da değinen Hristodulidis, Güney Kıbrıs’a gidenlerin sayısını yüzde 80, ülkesine geri dönenlerin sayısını da yüzde 60 artırdıklarını ve Güney Kıbrıs’ın artık cazip bir güzergah olmadığını ifade etti.