İhtiyacım vardı

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı karakolda görevli polis memuru Y.B., Ercan Havaalanı’nda limit üstü bulunarak soruşturma amaçlı emare alınan paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Karakoldan Maliye Bakanlığına yatırmak üzere aldığı 30 bin Euro ve 10 bin dolar parayı çalan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde ihtiyacı olduğu için parayı çaldığını söylediği açıklanan zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı Y.B.’nin, “kamu görevlisi tarafından sirkat ve görevi kötüye kullanma” suçlarından tutuklandığını belirterek, olayın ayrıntılarını mahkemeye sundu. Polis, zanlının, 29 Eylül tarihinde “Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket” soruşturması kapsamında emare olarak alınan 10 bin dolar ve 10 bin Euro’yu Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı karakoldan vardiya arkadaşlarından Maliyeye yatırmak amacıyla teslim aldığını, ancak söz konusu paraları yatırmayıp zimmetine geçirerek çaldığını açıkladı.

Polis, zanlının 11 Kasım tarihinde de yine aynı karakolda emare olarak muhafaza edilen 20 bin Euro nakit parayı benzer şekilde teslim aldığını ve bu parayı da Maliyeye yatırmayarak çaldığını tespit ettiklerini bildirdi.

Polis, zanlının tutuklandığını ve yürütülen sorgulamasında maddi sıkıntıları nedeniyle paraları aldığını ve harcadığını itiraf ettiğini ifade etti. Polis, zanlının beyanlarının doğruluğunun araştırılacağını, çalınan paraların nerelere, kimlere ve hangi yöntemlerle aktarıldığının tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının cep telefonunun incelenmesi gerektiğini, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirterek, 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.